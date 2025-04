Geral Rio Grande do Sul receberá curso sobre segurança de barragens e eventos extremos com especialistas de vários Estados e da Suíça

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A motivação para o curso foram os eventos severos que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em razão dos eventos severos que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024, o Estado receberá, entre 8 e 9 de maio, o curso “Corridas Detríticas – Deflagração, ocorrências e controle”, que trata da segurança de barragens e de eventos extremos. Realizada pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), a ação conta com o apoio institucional do governo gaúcho.

O curso ocorrerá no município de Bento Gonçalves, na Serra, com a participação de especialistas de quatro Estados brasileiros e do exterior. A iniciativa será promovida por meio da Comissão Técnica Especial de Apoio ao Estado do Rio Grande do Sul (CT-20), que foi criada pelo CBDB para dar suporte às demandas técnicas do Estado no tema de segurança de barragens e eventos extremos.

Corridas detríticas são movimentos de massa que ocorrem quando há um fluxo intenso de água na superfície. Segundo o comitê, o que motivou a realização desse curso foram os eventos meteorológicos severos que causaram inundações, acidentes de barragens, deslizamentos e corridas de massa no Rio Grande do Sul, no ano de 2024. A instituição observa que esses eventos afetaram dramaticamente o cotidiano da população, o regime dos rios e sua interferência com as estruturas presentes ao longo dos seus cursos, notadamente as barragens e seus reservatórios.

O curso será ministrado pelos técnicos especialistas Felipe Gobbi (Rio Grande do Sul), Dimitry Znamensky (Goiás), Leonardo Becker (Rio de Janeiro), Marcelo Gramani (São Paulo) e Corina Wendeler, Cristoph Graf e Daniel Tobler (Suíça).

Serão dois dias de ministração, no Hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves. O primeiro dia contará com aulas teóricas e discussões em mesa redonda. No segundo dia, haverá visitas técnicas na Usina Hidrelétrica 14 de Julho e em pontos de ocorrência de corridas detríticas na BR-470.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-recebera-curso-sobre-seguranca-de-barragens-e-eventos-extremos-com-especialistas-de-varios-estados-e-da-suica/

Rio Grande do Sul receberá curso sobre segurança de barragens e eventos extremos com especialistas de vários Estados e da Suíça

2025-04-02