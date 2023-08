Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul receberá R$ 75,6 bilhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, representou o governador Eduardo Leite no evento realizado no Rio de Janeiro. Foto: Romero Pimentel/SPGG A titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, representou o governador Eduardo Leite no evento realizado no Rio de Janeiro. (Foto: Romero Pimentel/SPGG) Foto: Romero Pimentel/SPGG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com R$ 75,6 bilhões previstos para investimento em obras e serviços, o Rio Grande do Sul ocupa a décima posição na lista dos valores que serão destinados aos Estados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O programa foi anunciado pelo governo federal nesta sexta-feira (11). Os maiores investimentos serão realizados no Rio de Janeiro (R$ 342,6 bilhões); em São Paulo (R$ 179,6 bilhões), em Minas Gerais (R$ 171,9 bilhões) e em Sergipe (R$ 136,6 bilhões).

A titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, representou o governador Eduardo Leite no evento realizado no Rio de Janeiro. Ela afirmou que o governo gaúcho trabalhará de forma conjunta com o governo federal para agilizar as entregas consideradas fundamentais para o Estado.

Entre as obras confirmadas estão: a duplicação da BR-116, entre Porto Alegre e Pelotas; a finalização do trecho sul da duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas; a duplicação da BR-290, entre Eldorado do Sul e Pantano Grande; a conclusão das obras de acesso à nova Ponte do Guaíba; a barragem Arroio Jaguari, em São Gabriel; a barragem Arroio Taquarembó, em Dom Pedrito; e moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

O Estado deve receber R$ 1,4 bilhão para a área da Saúde e R$ 15,2 bilhões para as áreas de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira etapa do Novo PAC será composta por empreendimentos propostos pelos ministérios e por governadores. Em setembro, tem início a segunda etapa, com uma seleção pública para estados e municípios.

Investimentos do Novo PAC por Estados

Rio de Janeiro – R$ 342,6 bilhões

São Paulo – R$ 179,6 bilhões

Minas Gerais – R$ 171,9 bilhões

Sergipe – R$ 136,6 bilhões

Bahia – R$ 119,4 bilhões

Paraná – R$ 107,2 bilhões

Goiás – R$ 98,5 bilhões

Maranhão – R$ 93,9 bilhões

Pernambuco – R$ 91,9 bilhões

Rio Grande do Sul – R$ 75,6 bilhões

Pará – R$ 75,2 bilhões

Ceará – R$ 73,2 bilhões

Espírito Santo – R$ 65,9 bilhões

Mato Grosso – R$ 60,6 bilhões

Tocantins – R$ 57,9 bilhões

Piauí – R$ 56,5 bilhões

Santa Catarina – R$ 48,3 bilhões

Distrito Federal – R$ 47,8 bilhões

Amazonas – R$ 47,2 bilhões

Alagoas – R$ 47 bilhões

Rio Grande do Norte – R$ 45,1 bilhões

Mato Grosso do Sul – R$ 44,7 bilhões

Paraíba – R$ 36,8 bilhões

Rondônia – R$ 29,6 bilhões

Amapá – R$ 28,6 bilhões

Roraima – R$ 28,6 bilhões

Acre – R$ 26,6 bilhões

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-recebera-r-756-bilhoes-em-investimentos-do-novo-programa-de-aceleracao-do-crescimento/

Rio Grande do Sul receberá R$ 75,6 bilhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento

2023-08-11