Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 11 novas mortes e mais de 5 mil e trezentos novos casos de covid

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O total de casos confirmados no Estado chega a 2.018.001. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (13) mais 5.319 casos de covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Também foram confirmados 11 novos óbitos pela doença. Com isso, o total de casos confirmados no Estado chega a 2.018.001, e o número de mortes é de 37.577.

No último sábado (12), o RS havia ultrapassado a marca de 2 milhões de pessoas contaminadas pela covid.

Ainda segundo o último boletim, o total de recuperados é de 1.880.562 (93%), e há outros 99.745 (5%) casos em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em geral é de 62,5%, com 1.923 pacientes em 3.078 leitos de UTI.

Confira abaixo os municípios de residência das ultimas vítimas do coronavírus no Estado:

– Barão (homem, 89 anos);

– Encruzilhada do Sul (homem, 90 anos);

– Ijuí (homem, 75 anos);

– Nova Petrópolis (homem, 86 anos);

– Pelotas (homem, 90 anos);

– São Nicolau (mulher, 85 anos);

– Sarandi (mulher, 91 anos);

– Canguçu (homem, 95 anos);

– Lagoa Vermelha (mulher, 66 anos);

– Nova Esperança do Sul (homem, 77 anos);

– Viamão (homem, 78 anos).

Segundo a Secretaria da Saúde do RS, essas novas mortes ocorreram entre os últimos dias 9 e 11.

Vacinação infantil

O próximo dia 19 será o Dia D da vacinação infantil contra a covid-19. Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na semana passada, ficou acertado que na data os municípios gaúchos farão um esforço extra para a aplicação da primeira dose nas crianças entre 5 e 11 anos.

Até o último dia 10, um total de 106.784 crianças haviam sido vacinadas no Estado. “Existe a expectativa de que, com a volta às aulas, no próximo dia 21, aumente a mobilização das famílias para que seus filhos sejam vacinados. Escolas serão convidadas a participar da campanha, com professores, como formadores de opinião junto aos pais, demonstrando a necessidade de que as crianças sejam imunizadas, recebendo proteção mais efetiva contra a covid”, informou a Secretaria da Saúde.

Para atender à maior demanda esperada, a pasta disponibilizará 85,9 mil doses da Pfizer para aplicação nas crianças entre 5 e 11 anos. De acordo com a solicitação dos municípios, 194.628 vacinas estarão disponíveis para a aplicação nos adolescentes.

Outra estratégia acertada foi de que a Secretaria da Saúde enviará correspondência dirigida aos prefeitos municipais que estão com um percentual de 30% ou mais de atraso na segunda dose entre os adolescentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul