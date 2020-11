Bem-Estar Rio Grande do Sul registra 2.622 novos casos da Covid-19 e chega a 6.725 óbitos

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Os recuperados são 287.980 (93% dos casos). Foto: Divulgação-HIPOA Os recuperados são 287.980 (93% dos casos). (Foto: Divulgação-HIPOA) Foto: Divulgação-HIPOA

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (27) 2.622 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 39 óbitos, ocorridos entre os dias 16 e 26 de novembro. O total de casos confirmados é de 311.123, e o de óbitos, 6.725. Os recuperados são 287.980 (93% dos casos). A atualização teve ainda 145 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 83 anos);

Alvorada (mulher, 93 anos);

Bom Jesus (homem, 81 anos);

Canoas (mulher, 69 anos);

Capão do Leão (mulher, 66 anos);

Caraá (mulher, 76 anos);

Caxias do Sul (mulher, 74 anos);

Colorado (mulher, 98 anos);

Espumoso (homem, 60 anos);

Esteio (homem, 74 anos);

Jaguari (mulher, 84 anos);

Muitos Capões (homem, 75 anos);

Nonoai (mulher, 64 anos);

Novo Hamburgo (homem, 54 anos);

Passo Fundo (mulher, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 74 anos);

Porto Alegre (homem, 56 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 71 anos);

Porto Alegre (mulher, 70 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 81 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 73 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (mulher, 75 anos);

Rio Grande (homem, 66 anos);

Rosário do Sul (homem, 68 anos);

Rosário do Sul (mulher, 88 anos);

São Sebastião do Caí (homem, 59 anos);

Taquari (mulher, 80 anos);

Tramandaí (mulher, 68 anos);

Uruguaiana (homem, 42 anos);

Viamão (homem, 82 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Ajuricaba – 3

Alegrete – 3

Alegria – 1

Alvorada – 25

Ametista do Sul – 2

Antônio Prado – 2

Arroio do Meio – 4

Arroio do Sal – 1

Arvorezinha – 4

Bagé – 4 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) November 27, 2020

Alinhamento de estratégias

As altas taxas de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) nos hospitais do Rio Grande do Sul, atualmente variando próximo aos 70% na rede pública, fez com que a SES (Secretaria da Saúde) participasse de reuniões de mobilização para as próximas semanas, para evitar desassistência, seja por Covid-19 ou outros agravos. Na quinta-feira (26), a equipe diretiva voltou a se reunir com secretários municipais de Saúde, em especial aqueles em gestão plena, e com o Cosems/RS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul) para reavaliar a situação da pandemia da Covid-19 em território gaúcho.

O objetivo do encontro foi reativar leitos hospitalares desativados no momento em que a curva epidemiológica da doença começou a cair.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, lembrou que a rede hospitalar pública gaúcha mais que dobrou a capacidade de atendimento de terapia intensiva desde o início da pandemia, passando de 933 para 1.882 leitos de UTI adulto por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

O diretor-geral de regulação do município de Porto Alegre, Jorge Luís Osório, frisou que, neste momento, tanto os casos de Covid-19 como os não-Covid estão no topo das prioridades de atendimento, em decorrência da agudização de agravos de saúde, e que geram filas de demanda reprimida.

