O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (21) 273 novos casos de coronavírus. Foram confirmados mais 45 óbitos desde 12 de agosto. O total de casos confirmados é de 104.335 e o de óbitos de 2.993. Os recuperados são 95.499 (92% dos casos).

A quantidade de novos casos nesta sexta foi menor em relação aos últimos dias em função de instabilidade em um dos sistemas de notificação do País. Por isso, os registros são em sua maioria casos que estão ou estiveram hospitalizados e óbitos, registrados por um outro sistema.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 69 anos)

Butiá (mulher, 88 anos)

Cachoeirinha (mulher, 62 anos)

Campo Bom (mulher, 88 anos)

Campo Bom (homem, 80 anos)

Canoas (mulher, 66 anos)

Canoas (mulher, 72 anos)

Canoas (homem, 50 anos)

Capão da Canoa (mulher, 78 anos)

Capão do Leão (mulher, 38 anos)

Caxias do Sul (homem, 91 anos)

Caxias do Sul (mulher, 81 anos)

Ciríaco (mulher, 75 anos)

Eldorado do Sul (mulher, 61 anos)

Esteio (homem, 51 anos)

Mato Castelhano (homem, 75 anos)

Montenegro (homem, 79 anos)

Montenegro (mulher, 64 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 58 anos)

Pelotas (homem, 35 anos)

Porto Alegre (homem, 84 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (homem, 91 anos)

Porto Alegre (mulher, 69 anos)

Porto Alegre (homem, 81 anos)

Porto Alegre (mulher, 67 anos)

Porto Alegre (mulher, 76 anos)

Porto Alegre (mulher, 68 anos)

Porto Alegre (homem, 99 anos)

Porto Alegre (mulher, 64 anos)

Porto Alegre (homem, 52 anos)

Porto Alegre (homem, 84 anos)

Roca Sales (homem, 88 anos)

Santa Maria (homem, 77 anos)

Santa Rosa (mulher, 61 anos)

São Leopoldo (homem, 95 anos)

São Martinho (mulher, 65 anos)

São Pedro do Sul (homem, 82 anos)

Tapera (mulher, 26 anos)

Taquara (homem, 88 anos)

Taquara (homem, 57 anos)

Três Coroas (homem, 80 anos)

Uruguaiana (homem, 80 anos)

Viamão (mulher, 90 anos)

Viamão (homem, 67 anos)

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 1

Alvorada – 13

Amaral Ferrador – 1

Bagé – 3

Barra do Ribeiro – 1

Bento Gonçalves – 4

Boa Vista do Sul – 1

Bom Princípio – 1

Cachoeirinha – 4

Campo Bom – 2

Candelária – 2

Canela – 1

Canoas – 15

Capão do Leão – 1

Caxias do Sul – 18

Charqueadas – 1

Dois Irmãos – 1

Doutor Maurício Cardoso – 1

Erechim – 1

Esteio – 1

Estância Velha – 3

Farroupilha – 2

Feliz – 1

Flores da Cunha – 1

Garibaldi – 1

Gramado – 1

Gravataí – 3

Guaporé – 2

Guaíba – 3

Horizontina – 1

Ibiraiaras – 1

Ijuí – 3

Imbé – 1

Ipê – 1

Jóia – 1

Lagoa Vermelha – 1

Lajeado – 3

Marau – 2

Mato Castelhano – 1

Maçambará – 1

Montenegro – 7

Muliterno – 1

Nicolau Vergueiro – 1

Nonoai – 1

Nova Hartz – 1

Nova Petrópolis – 1

Nova Prata – 1

Novo Barreiro – 1

Novo Hamburgo – 5

Osório – 1

Paraí – 3

Passo Fundo – 3

Pelotas – 11

Pirapó – 1

Porto Alegre – 67

Rio Grande – 1

Roca Sales – 1

Ronda Alta – 1

Sananduva – 1

Santa Maria – 5

Santa Rosa – 4

Santo Ângelo – 3

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 1

Sarandi – 1

São Borja – 3

São Jorge – 1

São João da Urtiga – 1

São Leopoldo – 1

São Luiz Gonzaga – 1

São Vendelino – 1

Tapera – 1

Taquara – 4

Teutônia – 1

Trindade do Sul – 1

Triunfo – 2

Três Cachoeiras – 1

Três Coroas – 1

Três de Maio – 1

Uruguaiana – 4

Vacaria – 2

Venâncio Aires – 6

Vera Cruz – 1

Veranópolis – 2

Viamão – 8.