Rio Grande do Sul registra 4.589 novos casos de Covid-19 e mais 64 óbitos provocados pela doença

O Rio Grande do Sul registrou 4.589 novos casos de Covid-19 e mais 64 óbitos provocados pela doença, de acordo com dados divulgados na tarde deste sábado (08) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com isso, o número total de casos confirmados de coronavírus no Estado aumentou para 83.595. Já a quantidade de mortes subiu para 2.346.

Entre os pacientes infectados no Rio Grande do Sul, 73.102 (87% do total) já se recuperaram da doença. A Covid-19 atinge 472 municípios gaúchos.

Os dados da pandemia do novo coronavírus no Estado podem ser conferidos aqui.