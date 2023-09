Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra alta nos casos de roubo com morte em agosto. Maioria dos casos foram solucionados

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

A Polícia Civil mantém 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e 78 Salas das Margaridas no Estado. Foto: Divulgação/Polícia Civil Balanço oficial contabiliza cinco casos no oitavo mês, dois a mais que no mesmo período de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação/Polícia Civil

Balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) contabiliza cinco roubos com morte (latrocínio) no Rio Grande do Sul em agosto. São dois casos a mais que no mesmo período em 2022, o que representa uma alta de quase 67%. A Polícia Civil ressalta, porém, dois aspectos positivos: a queda comparativa de 8% no acumulado desde janeiro e a elucidação da maioria dos casos.

– Dia 1º, em Porto Alegre: elucidado e com um preso.

– Dia 19, em Novo Hamburgo: solucionado, com dois presos.

– Dia 22, em Viamão: investigação em curso.

– Dia 26, em Camaquã: investigação em curso, com dois suspeitos identificados.

– 27 de agosto, em Caxias do Sul: solucionado, com quatro presos e dois adolescentes apreendidos.

Já no que se refere a assassinatos e feminicídios, a estatística é favorável, respectivamente com quedas de 24,5% e 50%. O combate à criminalidade também se refletiu na diminuição de crimes patrimoniais: 285 roubos de veículos em agosto no Rio Grande do Sul, quase 20% a menos que no mesmo período do ano passado e também a oitava redução consecutiva em 2023.

Assassinatos

Depois de maio e julho registrarem os menores números de homicídios em toda a série histórica, iniciada em 2010, agosto manteve a tendência de queda, encerrando o mês com 123 ocorrências no Rio Grande do Sul.

sso representa uma redução de quase 25% em comparação com o mesmo período no ano passado. Por sua vez, Porto Alegre registrou 16 casos, o que corresponde a uma redução de 38,5% em relação a agosto de 2022.

A nova diminuição no indicador é resultado de um trabalho cada vez mais aprimorado das forças policiais, o que contribui para ampliar a sensação de segurança no Estado. O chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré, destaca as ações contra os crimes contra a vida que resultam na redução gradual deste indicador:

“O trabalho de investigação eficaz aliado ao serviço de inteligência da Polícia Civil auxiliam na prevenção e repressão desse tipo de crime”.

Feminicídios

Desde abril, os casos de feminicídio têm caído no Estado. Em agosto foram registradas quatro ocorrências, contra oito no mesmo mês de 2022, ou seja: a metade. No acumulado de janeiro a agosto, foram 57 casos no Rio Grande do Sul, o que corresponde a 20 ocorrências a menos em relação a igual intervalo do ano passado.

Para o titular da SSP-RS, Sandro Caron, esses números são resultado do esforço constante da SSP e de suas instituições vinculadas para combater a violência contra a mulher – crime complexo e que, muitas vezes, ocorre de forma silenciosa no âmbito familiar:

“As forças de segurança mantêm um conjunto de ações integradas e estratégicas para coibir o feminicídio em solo gaúcho. Garantir a segurança das mulheres é garantir a segurança da sociedade como um todo. Dentre as medidas adotadas, destacam-se a implantação do projeto ‘Monitoramento do Agressor,’ as ações da Delegacia Online da Mulher e a expansão das Salas das Margaridas”.

Roubo de veículos

No que se refere ao roubo de veículos, agosto mantém a tendência de queda registrada nos meses anteriores. Em todo o Rio Grande do Sul, foram registradas 285 ocorrências contra 355 no mesmo período do ano passado, o que representa uma diminuição de quase 20%.

Essa foi a oitava redução do indicador em 2023, pois todos os meses de janeiro a julho registraram variações negativas que oscilaram entre 1% e 21%. Já na capital, houve 123 ocorrências contra 155 no mesmo mês de 2022, resultando em redução de 20,6%.

Conforme o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, o emprego do policiamento ostensivo contribui para esse resultado. “A presença constate de policiais militares em todo o Estado, em especial, nos locais de maior incidência desse crime, inibe a atuação de criminosos, resultando na redução dos índices criminais”, ressalta.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contabilizam no Rio Grande do Sul conta com uma frota de quase 8 milhões de veículos, sendo que pouco mais de 900 mil estão concentrados em Porto Alegre. Esse grande número exige um esforço permanente por parte das forças policiais para combater os crimes patrimoniais que miram o roubo e o furto de veículos.

Além da Brigada Militar e da Polícia Civil, que atuam com direcionamento estratégico de ações preventivas e repressivas, a SSP conta com a Operação Desmanche, força-tarefa permanente que combate a venda de peças sem origem. Desde 2016, foram realizadas 122 edições, em 59 municípios, com apreensão de cerca de 10 mil toneladas, contribuindo indiretamente para a redução de furtos, roubos e receptações.

(Marcello Campos)

