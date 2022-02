Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra mais 57 mortes e chega a 37 mil vítimas da Covid desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Há 22,7 mil novos casos conhecidos nesta quarta (2). Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação Há 22,7 mil novos casos conhecidos nesta quarta (2). (Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação) Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação

Com contágio em alta, o Rio Grande do Sul chega, nesta quarta-feira (2), a 37 mil mortes notificadas por Covid-19. Foram 70 dias para que o Estado registrasse mais 1 mil vítimas, período maior do que os 47 dias dos 1 mil anteriores, mas em ritmo que se acelera diariamente nas últimas semanas.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou mais 22.705 novas infecções. O RS acumula 1.850.106 casos confirmados de coronavírus, com 91% (1.683.576) dos infectados recuperados e 7% (129.415) em acompanhamento. O órgão também divulgou 57 óbitos em decorrência da doença, totalizando 37 mil vítimas fatais.

Na terça (1º), a SES informou que os problemas no sistema de notificação do e-SUS para casos leves não hospitalizados impediram o acesso ao banco de dados completo, impactando no número de novos casos identificados.

