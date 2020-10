Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra mais 64 óbitos por coronavírus e chega a 5.452

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira 1.827 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 64 óbitos, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos confirmados é de 225.694 em 495 municípios – apenas Garruchos e Cerro Branco não registram casos; o de óbitos, 5.452. Os recuperados são 212.147 (94% dos casos). A atualização teve ainda 153 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 70 anos);

Cachoeirinha (mulher, 67 anos);

Canguçu (homem, 70 anos);

Canoas (mulher, 67 anos);

Canoas (mulher, 63 anos);

Canoas (mulher, 88 anos);

Capão da Canoa (mulher, 69 anos);

Caxias do Sul (homem, 86 anos);

Caxias do Sul (homem, 63 anos);

Esteio (homem, 66 anos);

Esteio (mulher, 76 anos);

Esteio (homem, 39 anos);

Esteio (mulher, 82 anos);

General Câmara (mulher, 83 anos);

Gramado (homem, 74 anos);

Gramado (homem, 75 anos);

Gravataí (homem, 52 anos);

Gravataí (mulher, 70 anos);

Ibirubá (homem, 50 anos);

Imbé (mulher, 60 anos);

Maçambará (homem, 71 anos);

Morro Redondo (mulher, 68 anos);

Morro Reuter (mulher, 43 anos);

Muçum (mulher, 53 anos);

Nova Hartz (mulher, 69 anos);

Nova Hartz (homem, 50 anos);

Novo Hamburgo (homem, 30 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 93 anos);

Novo Hamburgo (homem, 66 anos);

Pelotas (mulher, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 45 anos);

Porto Alegre (homem, 69 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 74 anos);

Porto Alegre (mulher, 79 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 86 anos);

Porto Alegre (homem, 70 anos);

Porto Alegre (homem, 70 anos);

Porto Alegre (mulher, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 75 anos);

Porto Alegre (mulher, 58 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 94 anos);

Porto Alegre (homem, 80 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 52 anos);

Porto Alegre (mulher, 52 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (homem, 74 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Rio Grande (homem, 66 anos);

Santa Maria (mulher, 88 anos);

Santa Maria (mulher, 89 anos);

Santa Maria (homem, 63 anos);

Sapiranga (homem, 63 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 87 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 79 anos);

Torres (mulher, 83 anos);

Tramandaí (mulher, 57 anos);

Viamão (mulher, 80 anos);

Viamão (homem, 52 anos).

Hospitais do Estado conseguem conter casos de Covid-19

O último relatório semanal sobre a presença da Covid-19 nos hospitais administrados pelo Estado não apresentou nenhum novo caso positivo de coronavírus. Fazem parte do levantamento o Hospital Psiquiátrico São Pedro, o Hospital Colônia Itapuã e o Hospital Sanatório Partenon.

De 10 a 16 de outubro, foram registrados apenas oito casos suspeitos que demandaram a realização de testes, todos no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Destes, apenas um funcionário ainda aguardava o resultado na segunda-feira (19). Os outros resultados deram negativo. Nos outros dois hospitais não foi preciso realizar nenhum teste, por não existir pessoas com suspeita de Covid-19 entre pacientes e funcionários.

Do início da pandemia até o dia 2 de outubro, 72 pacientes e 120 servidores testaram positivo nas três instituições. Cinco pacientes no São Pedro e cinco no Hospital Colônia Itapuã foram a óbito. Para o controle dos casos, diversas ações foram tomadas pela Secretaria da Saúde do Estado. Planos de contingência foram elaborados em março de 2020 e instituídos a fim de frear a transmissão do vírus entre profissionais, pacientes e residentes.

Todas as medidas necessárias foram tomadas para que se evitassem novos contágios. Entre as principais ações foram implementadas a diminuição da circulação de pessoas, vigilância nos pontos de entrada, distribuição de EPIs (equipamentos de proteção individual), condutas de isolamento, capacitação continuada das equipes, testagem, monitoramento e higienização dos espaços. Em cada um dos hospitais, a SES criou um espaço separado para fazer a triagem e a assistência às pessoas que apresentaram sintomas ou foram confirmados com Covid-19.

A diretora do DCHE (Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais), Suelen Arduin, disse que “as direções administrativas e técnicas, além das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, contribuíram junto à SES neste processo, para obter estes resultados”.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 2

Alegrete – 18

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alpestre – 1

Alvorada – 64

André da Rocha – 1

Antônio Prado – 11

Arambaré – 1

Arroio do Meio – 14 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) October 20, 2020

