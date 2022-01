Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul se aproxima de 1,6 milhão de testes positivos para coronavírus desde o começo da pandemia. Mortes chegam a 36.533

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Índice de ocupação de UTIs estava em 53,6% na noite desta segunda-feira. (Foto: EBC)

Boletim oficial divulgado pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira (17) acrescentou 13.014 novos testes positivos e 12 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. A atualização elevou para quase 1,6 milhão o número de contágios confirmados desde o começo da pandemia, com 36.533 desfechos fatais.

Os falecimentos mencionados pelo relatório abrangem vítimas com idades entre 50 e 94 anos, mas com amplo predomínio idosos (apenas duas das 11 não se enquadram neste perfil). Elas aparecem a seguir, em ordem alfabética conforme cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o óbito) e com referência ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

– Gravataí (mulher, 50 anos);

– Caxias do Sul (homem, 55 anos);

– Canoas (homem, 63 anos);

– Santa Maria (homem, 67 anos);

– Roque Gonzales (homem, 72 anos);

– Cruz Alta (homem, 74 anos);

– Santa Rosa (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– São Domingos do Sul (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 94 anos).

Curiosamente, apenas uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 164 testes positivos desde o começo da pandemia, três dos quais informados pelo boletim mais recente.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.486.527 (93%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 71.792 (5%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 53,6% no início da noite (contra 54,3% na véspera e 52,4% no dia anterior), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

Esse índice resulta da proporção de 1.710 pacientes para um total de 3.190 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de internações pela doença chega a 114.888 (7%) desde março de 2020.

Vacinação volta a ser divulgada

No que se refere ao andamento da imunização contra o coronavírus no Rio Grande do Sul, a boa notícia é que a plataforma on-line vacina.saude.rs.gov.br voltou a exibir dados atualizados. A estatística estava defasada desde o dia 9 de dezembro, por causa do ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde.

As informações atualizadas apontam, agora, que mais de 7,92 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul já estão com o esquema vacinal completo, contingente que inclui tanto os procedimentos de segunda dose de Coronavac, Oxford ou Pfizer quanto a injeção única do imunizante da Janssen.

Por segmento populacional, esse contingente abrange 89,4% dos adultos (a partir de 18 anos), bem como 43,9% dos adolescentes (12 a 17 anos) e, em média, 72,9% de todos os 11,3 milhões de habitantes distribuídos nos 497 municípios gaúchos.

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 400.322 até o momento. Por fim, a dose de reforço já chegou aos braços de 2,19 milhões de gaúchos – a proteção-extra é oferecida a todos os cidadãos na faixa etária a partir de 12 anos, mediante intervalo mínimo de quatro meses a partir da segunda injeção (exceto para imunossuprimidos, com um prazo menor).

Primeira dose

Em relação à primeira dose de qualquer uma das três vacinas de dupla etapa, são quase 8,95 milhões de habitantes contemplados no Rio Grande do Sul. Isso representa 97% dos maiores de idade, bem como 83,9% dos adolescentes e 97% da população geral.

Os quantitativos, índices de cobertura e outros detalhes foram apurados no final da tarde, levando em conta os principais números da campanha, iniciada em 19 de janeiro – desde então, são mais de 19,4 milhões de doses aplicadas.

Quanto à cobertura vacinal pelos imunizantes ministrados em duas etapas, o predomínio de primeiras doses no Rio Grande do Sul é do fármaco de Oxford-Astrazeneca (42,1%). Em seguida aparecem a Pfizer-Comirnaty (32%) e a Coronavac-Butantan (27,9%).

Nos procedimentos de segunda injeção, no topo do ranking estadual também está a vacina de Oxford (43,7%), tendo como vice-líder a Pfizer (28,8%). O terceiro lugar é ocupado pela Coronavac (27,4%).

A Janssen (produzida na Suécia pela norte-americana Johnson & Johnson), cuja introdução na campanha foi realizada no dia 26 de junho, após as demais, chegou até agora a 400.322 braços, conforme mencionado no início do texto.

(Marcello Campos)

