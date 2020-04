Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 1.039 casos de coronavírus e 29 mortes em 106 municípios

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Movimentação na Farmácia do Estado. Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES Movimentação na Farmácia do Estado. (Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES) Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES

Aumentou para 1039 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, segundo novo balanço divulgado nesta quinta-feira (23) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde). A Covid-19 atinge 106 municípios gaúchos e já matou 29 pessoas no Estado.

No primeiro boletim do dia foram registradas novas ocorrências em Bom Retiro do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Chapada, Encantado, Ernestina, Garibaldi, Gravataí, Marau, Passo Fundo, Santa Maria, São Leopoldo, Taquari e Vacaria.

No segundo informativo, o número saltou de 994 para 1.039 casos, com 45 novos casos distribuídos entre Alvorada, Cruzeiro do Sul, Encantado, Garibaldi (2), Gravataí, Lajeado (5), Marau (2), Passo Fundo (14), Porto Alegre (12), Santana do Livramento (2), São Lourenço do Sul, Sapucaia do Sul, Triunfo, além de Santa Clara do Sul e Tucunduva, que não tinham casos até então. Houve ainda um caso de Espumoso excluído por duplicidade.

O último óbito foi registrado em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (22). A vítima é uma mulher de 73 anos, que tinha diabetes e doenças crônicas cardiovascular e respiratória. Ela estava internada desde o dia 26 de março no Hospital São Vicente de Paulo.

Recuperados

Conforme o último levantamento da SES o Rio Grande do Sul tem 678 casos de pessoas recuperadas de coronavírus e 332 em recuperação.

