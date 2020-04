Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 1.061 casos de coronavírus, 31 mortes e 691 pessoas recuperadas. Estudo sobre coronavírus inicia 2ª fase de testes rápidos

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Leito em hospital de Canoas, na região Metropolitana. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Rio Grande do Sul alcançou nesta sexta-feira (24) 1.061 casos de coronavírus e 31 mortes em 109 municípios, uma taxa de letalidade de 2,92%. Há também 691 pessoas recuperadas, 65,13% dos casos, e mais 339 pessoas em recuperação (31,95%).

O número de mortes provocadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 31 nesta sexta-feira (24), segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Os dois últimos óbitos confirmados são de um homem de 67 anos, morador de Venâncio Aires, e de uma mulher, de 86 anos, de Lajeado.

Também foram registrados mais 22 casos, passando de 1.039 para 1.061 confirmados para coronavírus.

Os últimos registros foram das cidades de Arroio do Meio, Bento Gonçalves (3), Canoas, Carazinho, Farroupilha, Gravataí , Ibirapuitã, Marau, Porto Alegre (4), Torres, Triunfo (3), Viamão e em três municípios que não figuravam na lista: Floriano Peixoto, Quaraí e Salvador do Sul.

Estudo sobre coronavírus inicia 2ª fase de testes rápidos

O primeiro estudo a levantar a proporção de casos de coronavírus na população do Rio Grande do Sul inicia a segunda fase da pesquisa neste fim de semana. A meta é realizar 4.500 testes rápidos e entrevistas em nove cidades gaúchas, incluindo Porto Alegre, entre sábado (25) e a segunda-feira (27).

A pesquisa inédita, encomendada pelo governo do Estado à UFPel (Universidade Federal de Pelotas), irá mapear os casos de coronavírus no Estado, avaliar a velocidade de disseminação da Covid-19 e fornecer subsídios para estratégias de saúde pública baseadas em evidências científicas.

“O grande diferencial de nosso estudo é fazer o levantamento global de quantas pessoas já tiveram contato com o vírus, independentemente de apresentarem sintomas, além de acompanhar a evolução quinzenal do contágio no Estado”, afirma o coordenador-geral da pesquisa e reitor da UFPel, Pedro Hallal.

O cronograma da pesquisa tem quatro rodadas de exames e entrevistas, realizadas em intervalo de duas semanas entre cada uma. A segunda fase ocorre exatamente quinze dias depois da primeira, que ocorreu no período da Páscoa, de 11 a 13 de abril.

As próximas fases estão programadas para 9 a 11 de maio e 23 a 25 de maio.

Primeira etapa

Os resultados da primeira etapa da pesquisa por amostragem foram apresentados no dia 15 de abril. O trabalho estimou que 5.650 pessoas já estivessem contaminadas pela Covid-19. As projeções levaram em conta o resultado de 4.189 testes aplicados e apontavam para uma relação de um caso para cada grupo de 2 mil habitantes.

Dos testes aplicados dois casos deram positivo para a Covid-19, o que representa 0,05%. A pesquisa mostrou também que, para cada diagnóstico do coronavírus nesses municípios, existem outros quatro casos não notificados. Na virada do mês, o RS tinha 389 casos confirmados (em 1°/4).

Rede de universidades

O estudo coordenado pela UFPel mobiliza uma rede de 12 instituições de ensino superior pública e privadas: UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre); Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos); Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul); Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul); UFSM (Universidade Federal de Santa Maria); Unipampa/Uruguaiana (Universidade Federal do Pampa); UCS (Universidade de Caxias do Sul); Imed; UFFS/Passo Fundo (Universidade Federal da Fronteira Sul); UPF (Universidade de Passo Fundo) e Unilasalle (Universidade La Salle).

Para realizar as entrevistas e testes rápidos para a Covid-19 na população, entrevistadores da pesquisa irão visitar 500 domicílios no fim de semana em cada uma das cidades sentinela das regiões demográficas do RS, segundo critérios do IBGE: Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Passo Fundo e Caxias do Sul.

Em cada município, são sorteados aleatoriamente os domicílios que entram no estudo. Em cada residência, um novo sorteio determina o morador que irá realizar o teste rápido.

Apoio de órgãos de segurança

Todos os entrevistadores – profissionais voluntários da área de saúde – têm identificação do estudo e vestem equipamentos de proteção individual – máscaras, óculos, luvas e jalecos. A pesquisa tem o apoio das secretarias de Saúde, Centros de Vigilância Epidemiológica e órgãos de Segurança Pública dos municípios. “Sabemos que muitos moradores têm receios de golpes. Em caso de dúvida, pedimos que liguem para o telefone da Brigada Militar ou Guarda Municipal”, completa a pesquisadora.

Durante a visita, os entrevistadores aplicam um breve questionário e coletam uma amostra de sangue (uma gota) da ponta do dedo do participante, que será analisada pelo aparelho de teste em 15 minutos. O teste rápido detecta a presença de anticorpos, que são defesas produzidas pelo organismo somente depois de sete a dez dias da data de contágio pelo vírus. Dentro desse período, o resultado pode apontar negativo, mesmo que a pessoa tenha contraído o coronavírus. Em caso de resultado positivo, os participantes recebem um informativo com orientações e, em seguida, são contatados para acompanhamento e suporte da secretaria de saúde local.

O custo do estudo, de R$ 1,5 milhão, tem financiamento da Unimed Porto Alegre, do Instituto Cultural Floresta, também da capital, e do Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde igualmente apoia o trabalho, disponibilizando os testes.

