Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Secretaria passou a divulgar relação de casos conforme tipo de teste. Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul chegou nesta segunda-feira (11) a 2.808 casos de coronavírus, distribuídos em 203 municípios, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Ao todo são 105 óbitos confirmados pela doença.

Foram cinco novos óbitos confirmados nesta segunda-feira: em Porto Alegre (homem, 80 anos); Viamão (homem, 89 anos); Lajeado (feminino, 76 anos); Roca Sales (homem, 66 anos); e Passo Fundo (mulher, 67 anos).

Segundo a secretaria, também foram contabilizados outros 233 casos. Desses, 75 são laboratoriais (também chamados de RT-PCR). Outros 158 são por testes rápidos, que são alimentados no painel em lotes (incluindo resultados realizados há mais tempo e que agora foram notificados no sistema).

A relação dos novos casos divulgados nesta segunda por tipo e município de residência é:

Alegrete – 1 laboratorial

Alvorada – 2 testes rápidos

Arroio do Meio – 8 testes rápidos / 1 laboratorial

Arroio do Sal – 1 teste rápido

Bagé – 2 testes rápidos

Bento Gonçalves – 10 testes rápidos

Bom Princípio – 2 testes rápidos

Bom Retiro do Sul – 2 testes rápidos

Butiá – 1 teste rápido

Cachoeirinha – 3 laboratoriais

Candelária – 1 teste rápido

Capitão – 1 laboratorial

Carlos Barbosa – 1 teste rápido

Charqueadas – 1 laboratorial

Condor – 1 teste rápido

Cruzeiro do Sul – 3 laboratoriais

Doutor Ricardo – 1 teste rápido

Erechim – 1 laboratorial / 1 teste rápido

Esperança do Sul – 2 testes rápidos

Estrela – 1 laboratorial

Farroupilha – 2 laboratoriais

Feliz – 1 teste rápido

Fontoura Xavier – 2 testes rápidos

Frederico Westphalen – 1 laboratorial

Garibaldi – 1 laboratorial

Guaíba – 1 laboratorial

Horizontina – 1 teste rápido

Humaitá – 1 teste rápido

Ibirapuitã – 1 teste rápido

Ibirubá – 2 laboratoriais

Lajeado – 7 laboratoriais / 2 testes rápidos

Marau – 4 laboratoriais

Marcelino Ramos – 1 laboratorial

Minas do Leão – 1 laboratorial

Montenegro – 7 testes rápidos

Nonoai – 3 testes rápidos

Nova Bassano – 1 teste rápido

Novo Hamburgo – 3 laboratoriais / 6 testes rápidos

Passo Fundo – 6 testes rápidos

Pelotas – 2 laboratoriais

Portão – 3 laboratoriais

Porto Alegre – 17 laboratoriais / 4 testes rápidos

Progresso – 2 testes rápidos

Rio Pardo – 1 teste rápido

Saldanha Marinho – 2 laboratoriais / 1 teste rápido

Santa Cruz do Sul – 19 testes rápidos

Santa Maria – 1 laboratorial / 5 testes rápidos

Santa Rosa – 1 teste rápido

Santa Teresa – 1 laboratorial

Santo Ângelo – 1 laboratorial

São Borja – 2 testes rápidos

São Jorge – 2 testes rápidos

São Leopoldo – 2 laboratoriais / 28 testes rápidos

Sapucaia do Sul – 6 laboratoriais

Serafina Corrêa – 2 testes rápidos

Taquari – 2 laboratoriais / 2 testes rápidos

Tramandaí – 1 teste rápido

Três Passos – 3 testes rápidos

Uruguaiana – 2 testes rápidos

Venâncio Aires – 2 laboratoriais / 14 testes rápidos

Viamão – 1 laboratorial

Victor Graeff – 1 teste rápido

Vila Maria – 2 testes rápidos

Houve ainda a exclusão de um caso de Bento Gonçalves por duplicidade.

