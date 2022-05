Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 30,6% de cobertura vacinal na campanha da gripe

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Meta é que sejam imunizadas 90% das pessoas de cada faixa até o dia 3 de junho

O Rio Grande do Sul tem 30,6% da cobertura vacinal do público-alvo total de 4,9 milhões de gaúchos, conforme dados do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (02).

Em que pese a vacinação ter ampliado o público que pode tomar o imunizante contra três cepas da influenza somente hoje no Estado, com o início da segunda fase da campanha, os números da primeira etapa não atingem 40% da cobertura.

A campanha, que começou no dia 4 de abril, iniciou com foco em 2.504.917 pessoas, entre idosos (2.143.707), faixa que concentra o maior número do público, e profissionais da saúde (361.210).

Passado um mês, esses dois públicos somados, têm 39% de cobertura vacinal contra a gripe. Até agora, foram 834.165 doses aplicadas em idosos e 140.989 no Estado. Para as crianças de seis meses até cinco anos incompletos, a vacinação começou de forma antecipada no último dia 25 de abril. Em uma semana, 9,7% das 620.932 foram imunizadas.

Hoje, o governo do estado ampliou, seguindo o calendário federal, o público apto a receber a vacina para gestantes e puérperas (que deram à luz há até 45 dias), povos indígenas, professores e demais trabalhadores de educação do ensino básico e superior, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

