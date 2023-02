Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 805 vagas abertas em concursos públicos

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

As inscrições estão abertas para 25 certames, com salários que superam os R$ 21 mil

Os concursos públicos no Rio Grande do Sul oferecem 805 vagas. São 25 processos em aberto em todo o Estado, com diferentes prazos de inscrição. O certame da prefeitura de Butiá tem inscrições abertas somente até esta segunda-feira (20), com 36 vagas.

O concurso com maior número de postos disponíveis é o da Prefeitura de Casca: 149. Os salários chegam a R$ 15.773,84 e as inscrições devem ser feitas até 3 de março, pelo site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 49,90 e 109,90.

Os maiores salários estão previstos no edital do concurso para a Prefeitura de Candelária. São rendimentos que ultrapassam os R$ 21 mil, para o preenchimento de cadastro reserva. No concurso para a Prefeitura de Pinhal os salários também estão entre os mais altos, chegando a mais de R$ 17 mil. Também é um dos certames que ofertam o maior número de vagas, com 74 em aberto.

Também tem concurso em nível nacional encerrando as inscrições nesta semana. O processo do Banco do Brasil recebe cadastro de interessados até 24 de fevereiro. São 6 mil novas vagas: 4 mil para os cargos de Agente de Tecnologia e Agente Comercial (Escriturário Nível Médio) e 2 mil para cadastro reserva.

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30 horas semanais, além de benefícios, como plano de saúde, auxílio-alimentação e refeição, plano odontológico e possibilidade de ascensão de carreira, entre outros. As inscrições são exclusivamente no site www.cesgranrio.org.br, com taxa de R$ 50. As provas objetivas serão em 23 de abril de 2023.

Confira outros concursos abertos no RS:

Prefeitura de Butiá

Número de vagas: 36

Remuneração: até R$ 4.481,02

Situação: inscrições até 20 de fevereiro

Informações: vagas – Oficial Administrativo (2), Professor Anos Iniciais e Educação Infantil (2), Professor Ciências (1), Professor Educação Física (5), Professor Educação Infantil (10), Professor Geografia (2), Professor História (2), Professor Língua Inglesa (3), Professor Língua Portuguesa (2), Professor Matemática (4), Professor de Projeto de Vida (2) e Tesoureiro (1). Inscrições no site www.objetivas.com.br, com taxas entre R$ 86,40 e R$ 149,76.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs)

Número de vagas: 6

Remuneração: até R$ 9.616,18

Situação: inscrições até 22 de fevereiro

Informações: cargo de professor da carreira do magistério superior, classe Adjunto. Vagas são para ministrar aulas nas áreas de Direito Administrativo (1), Educação Física/Lazer e Gestão (1), Enfermagem/Enfermagem Obstétrica (2), Enfermagem/Enfermagem Psiquiátrica (1) e Odontologia/Radiologia Odontológica e Imaginologia (1). Inscrições no site da Ufrgs. O valor da inscrição vai de R$ 20 a R$ 239.

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Número de vagas: 2

Remuneração: até R$ 2.236,32

Situação: inscrições até 22 de fevereiro

Informações: cargo de professor substituto para docência de nível superior nos campi de São borja e São Gabriel. Vagas são para ministrar aulas nas áreas de Ciências Humanas (1) e Engenharia Florestal (1). Inscrições no site da Unipampa. O valor da inscrição é de R$ 90.

Prefeitura de Xangri-lá

Número de vagas: somente cadastro reserva

Remuneração: até R$ 2.424,00

Situação: inscrições até 22 de fevereiro

Informações: Formação de cadastro reserva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Das vagas existentes e futuras, são asseguradas 3% às pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do emprego pretendido e a deficiência que possuem. Inscrições no site www.fundatec.org.br. O valor da inscrição é de R$ 125.

Prefeitura de São José dos Ausentes

Número de vagas: 21

Remuneração: até R$ 2.521,74

Situação: inscrições até 22 de fevereiro

Informações: vagas temporárias de nível fundamental a superior – Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Merendeira-Servente (3), Monitor de Transporte Escolar – Giacometti (1), Monitor de Transporte Escolar – Gasperim do Mato (1), Operador de Máquinas (3), Operário (5), Pedreiro (2), Professor de Língua Inglesa (1), Psicólogo (1), Terapeuta Ocupacional (1) e Visitador do PIM (1). As inscrições devem ser realizadas na Prefeitura (rua Prof. Eduardo Inácio Pereira, 442), das 9h às 17h. Não será cobrada taxa de inscrição.

Centrais Elétricas de Carazinho S.A (Eletrocar)

Número de vagas: 15 e cadastro reserva (CR)

Remuneração: até R$ 7.575,64

Situação: inscrições até 23 de fevereiro

Informações: Atuação nos municípios de Carazinho e Chapada. Cargos – Nível superior: Administrador (CR), Advogado (CR), Contador (CR), Economista (CR), Engenheiro Eletricista Nível técnico: Eletrotécnico (5), Operador de C.O.D (2), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Segurança do Trabalho (CR). Nível médio: Eletricista (4) e Oficial Administrativo (3). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 60 e R$ 100. A Eletrocar disponibilizará computadores para acesso à internet em sua sede, na Avenida Pátria, nº 1351, bairro Sommer, em Carazinho-RS, no horário de atendimento ao público, das 9h às 17h.

Prefeitura de Candiota

Número de vagas: 20 e cadastro reserva (CR)

Remuneração: até R$ 2.424,00

Situação: inscrições até 23 de fevereiro

Informações: cargos – Agente Comunitário de Saúde (12), Agente de Combate às Endemias (3) e Agente Visitador do PIM – Zona Urbana (5). Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br. A prefeitura disponibilizará computador em sua sede, localizada na Rua Ulisses Guimarães, n° 250, das 8h às 14h30, de segunda a sexta-fTeira, em dias úteis. O valor da inscrição é de R$ 50.

Prefeitura de Três de Passos

Número de vagas: 68

Remuneração: até R$ 2.486,94

Situação: inscrições até 24 de fevereiro

Informações: Professor de Arte (1), Professor de Ciências (Cr), Professor de Educação Especial (1), Professor de Educação Física (1), Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais (Pedagogia) (30), Professor de Geografia (1), Professor de História (Cr), Professor de Informática (Cr), Professor de Letras – Língua Estrangeira – Inglês (2), Professor de Letras – Língua Portuguesa (1), Professor de Língua Estrangeira – Espanhol (Cr), Professor de Matemática (1), Professor de Música (Cr) e Monitor Educacional (30). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 100 e R$ 150. Quem não tem acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Prefeitura Municipal na av. Santos Dumont, nº 75, Bairro centro, no horário de atendimento ao público, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Prefeitura de Nova Santa Rita

Número de vagas: 100

Remuneração: até R$ 6.899,72

Situação: inscrições até 24 de fevereiro

Informações: vagas – Nível superior – Advogado, Assistente Social, Biólogo, Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental Sanitarista, Engenheiro Químico, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Geólogo, Licenciador Ambiental, Médico Perito Psiquiatra, Médico Veterinário, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português e Psicólogo. Nível médio e técnico – Fiscal Ambiental, Técnico Agrícola, Técnico Contábil, Agente de Combate a Endemias, Assistente de Educação Infantil, Professor de Anos Iniciais e Professor de Educação Infantil.

Nível fundamental completo – Almoxarife e Merendeira. Nível fundamental incompleto – Motorista Veículos Pesados e Operador de Máquinas. Nível alfabetizado – Auxiliar de Serviços Gerais. Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 55 e R$ 100. A Prefeitura disponibilizará computadores para acesso à internet na Central de Atendimento ao Servidor (CAS), na avenida Santa Rita, nº 1135 /andar térreo, bairro Centro.

Prefeitura de Candelária

Número de vagas: cadastro reserva

Remuneração: até R$ 21.068,37

Situação: inscrições até 24 de fevereiro

Informações: cargos – Serviços Gerais, Motorista, Condutor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Auxiliar de Escola de Educação Infantil, Auxiliar de Apoio e Inclusão Escolar, Agente de Combate a Endemias, Técnico em Enfermagem do Serviço Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Técnico em Enfermagem, Terapeuta Ocupacional, Psicopedagogo, Médico Psiquiatra para o Centro de Atenção Psicossocial I – CAPS, Médico Pediatra para UBS, Médico Ginecologista Obstetra para UBS, Médico Clínico Geral para Unidade Básica de Saúde, Médico Clínico Geral para Estratégia de Saúde da Família e Médico Auditor. Inscrições no site www.fundatec.org.br. Para quem não tem acesso à internet, a Prefeitura disponibilizará computador, em sua sede (avenida Pereira Rego, 1665, bairro Centro), mediante agendamento pelo telefone (51) 37438100 Ramal 309. As taxas variam entre R$ 75,98 e R$ 227,94.

Universidade Federal de Pelotas (Ufpel)

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 20.530,01

Situação: inscrições até 27 de fevereiro

Informações: o salário será de R$ 16.591,91 para Professor Visitante 2 e de R$ 20.530,01 para a função de Professor Visitante 1. Inscrições na secretaria do PPG Fisiologia Vegetal, Campus Capão do Leão, Instituto de Biologia, Departamento de Botânica, Prédio 21, Capão do Leão-RS, ou pelo correio eletrônico ppgfv.ufpel@gmail.com. O valor da taxa de inscrição é de R$ 192,92.

Prefeitura de São João da Urtiga

Número de vagas: 20

Remuneração: até R$ 16.585,53

Situação: inscrições até 1º de março

Informações: cargos – Nível Superior – Assistente Social – 20h (1), Assistente Social – 40h (1), Atendente Escolar (1), Educador Físico (1), Engenheiro Civil (1), Farmacêutico (1), Fonoaudiólogo (1), Médico da Família (1), Médico Veterinário (1), Odontólogo Saúde Bucal (1), Professor de Ciências (Cr), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Matemática (1), Professor de Educação Infantil/Ensino Fundamental Anos Iniciais (1), Psicólogo – 20h (1), Psicólogo – 40h (1)

Secretário de Escola (1). Nível médio técnico – Monitor de AEE (1), Técnico em Informática (1). Nível fundamental completo – Recepcionista (Cr). Nível fundamental incompleto – Operador de Máquinas Pesadas (1) e Operário (1). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 80 e R$ 200.

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado RS (Procergs)

Número de vagas: 120

Remuneração: até R$ 7.772,72

Situação: inscrições até 1º de março

Informações: vagas – Nível superior – Analista Técnico/Jornalista (1), Analista Técnico/Assistente Social (1), Analista Técnico/Psicólogo Organizacional (1), Analista Técnico/Advogado na área Cível (1), Analista Técnico/Engenheiro Elétrico/Eletrônico (1), Analista em Computação/ênfase em Teste de Software e Garantia da Qualidade (1), Analista em Computação/ênfase em Desenvolvimento Front-End (10), Analista em Computação/ênfase em Visual/Design (2), Analista em Computação/ênfase em Ciência de Dados (3), Analista em Computação/ênfase em Análise de Sistemas/Gerência de Projetos de TI (15), Analista em Computação/ênfase em Programação de Sistemas na Tecnologia JAVA (32), Analista em Computação/ênfase em programação de sistemas na tecnologia Microsoft (22), Analista em Computação/ênfase em programação de sistemas na tecnologia PHP (1), Analista em Computação/ênfase em Desenvolvimento Oracle PL/SQL (1), Analista em Computação/ênfase em suporte de Rede de Computadores (2), Analista em Computação/ênfase em suporte de Sistemas Operacionais (10), Analista em Computação/ênfase em suporte em Banco de Dados (1), Analista em Computação/ênfase em Gerenciamento de Projetos na Área Operacional (1), Analista em Computação/ênfase em Administração de Dados (2), Analista em Computação/ênfase em Segurança da Informação (1), Analista em Computação/ ênfase em Negócios de Produtos e Serviços de TI (2). Nível médio e técnico – Assistente Técnico/Técnico em Contabilidade (1), Assistente Técnico/Técnico em Administração (1) e Técnico em Informática (7). Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 108,34 e R$ 247.

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Número de vagas: 2

Remuneração: até R$ 9.616,18

Situação: inscrições até 3 de março

Informações: Cargos – vagas no Magistério de Ensino Superior para lotação no Departamento de Educação e Humanidades e no Departamento de Clínica Médica: disciplinas de Pedagogia (1) e Medicina interna (1). Inscrições pelo site da Ufcspa, clicando no link indicado para público externo e realizando cadastro no sistema em até 48 horas antes de findar o prazo de inscrições. As taxas variam entre R$ 130 e R$ 175.

Universidade Federal de Pelotas-RS (UfPel)

Número de vagas: 23

Remuneração: até R$ 9.616,18

Situação: inscrições até 5 de março

Informações: função de Professor da Carreira do Magistério Superior, com vagas para docência nas áreas de Contabilidade e Finanças Públicas (1), Engenharias I (1), Polímeros (1), Ciência da Computação (1), Construção Civil ou Estruturas (1), Linguística Aplicada/Linguística e Libras (2), Língua Portuguesa (1), Comunicação (1), Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos (1), Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1), Direito Público/Direito Processual (1), Saúde Coletiva (1), Neurologia ou Neurocirurgia (1), Atenção Básicaà Saúde (1), Psicologia do Trabalho e Organizacional (1), Gastronomia (1), Clínica de Grandes Animais (1), Anatomia Animal (1), Anatomia Humana (1), Anatomia Humana – Odontologia (1) e Conservação e Restauração (1). Inscrições no site da Ufpel, com taxas entre R$ 100 e R$ 240.

Prefeitura de Nonoai

Número de vagas: cadastro reserva (CR)

Remuneração: até R$ 3.647,05

Situação: inscrições até 6 de março

Informações: cargos – Monitor de Escola, Secretário de Escola, Monitor de Informática, Pedagogo, Professor, Professor – Educação Infantil, Professor – Ciências Físicas e Biológicas, Professor – Língua Inglesa, Professor – Matemática e Professor – Português. Inscrições pelo site www.objetivas.com.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS (avenida Rocha Loires, nº 240, Bairro Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, e, em 6 de março, até 11h30. As taxas variam entre R$ 132,11 e R$ 264,22.

Prefeitura de Uruguaiana

Número de vagas: 85 e cadastro reserva (CR)

Remuneração: até R$ 5.162,53

Situação: inscrições até 7 de março

Informações: cargos – Assistente Social (16), Médico Veterinário (4), Procurador da Fazenda (1), Procurador do Município (4), Psicólogo (5), Guarda Civil Municipal (55). Inscrições pelo site www.fundatec.org.br. A prefeitura disponibilizará computadores para acesso à internet em sua sede (rua Dr. Homero Tarragó, n.º 1333, bairro Rui Ramos), das 8h30 às 12h e das 14h às 18h. O valor da inscrição é de R$ 122,91.

Prefeitura de Porto Vera Cruz

Número de vagas: 8 e cadastro reserva

Remuneração: até R$ 5.229,08

Situação: inscrições até 8 de março

Informações: vagas nível superior – Contador (CR), Engenheiro Civil (CR), Médico Clínico Geral (CR), Pedagogo (CR), Professor AEE (1), Professor Educação Infantil (1), Professor Ensino Fundamental (1), Psicólogo (1); nível médio e técnico – Fiscal Ambiental (CR), Fiscal de Ações e Serviços de Saúde (CR), Monitor Escolar (1), Técnico em Enfermagem (CR); nível fundamental – Auxiliar de Serviços Gerais (1), Motorista Especializado (2), Operador de Máquinas (CR), Vigia (CR). Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br ou, para quem não tem acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Prefeitura (Avenida Humaitá, n° 672), das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. A taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 120.

Prefeitura de Balneário Pinhal

Número de vagas: 74 e cadastro reserva

Remuneração: até R$ 17.611,40

Situação: inscrições até 9 de março

Informações: vagas de nível fundamental a superior – Advogado (2), Agente de Controle Interno (1), Arquiteto (1), Assistente Social (1), Contador (1), Educador Físico (1), Enfermeiro (1), Enfermeiro de Saúde da Família (3), Engenheiro (2), Engenheiro Ambiental (1), Especialista – Orientador (1), Especialista – Supervisor (1), Farmacêutico (1), Fiscal Ambiental (1), Fiscal Tributário (1), Médico Saúde Família (2), Médico Veterinário (1), Professor II – Ciências (1), Professor II – Educação Artística (1), Professor II – Educação Física (1), Professor II – Ensino Religioso (1), Professor II – Geografia (1), Professor II – História (1), Professor II – Informática (1), Professor II – Língua Espanhola (1), Professor II – Língua Inglesa (1), Professor II – Língua Portuguesa (3), Professor II – Matemática (3), Psicólogo (1), Técnico em Enfermagem (1), Agente Comunitário de Saúde (2), Assistente Administrativo (10), Fiscal (2), Professor I (5), Secretário de Escola (2), Tesoureiro (1), Auxiliar de Cozinha (3), Motorista (8) e Operário (CR). Inscrições no site www.fundatec.org.br ou, para quem não tem acesso à internet, a Prefeitura disponibiliza computadores no Centro de Inclusão Digital (rua Santa Cruz nº 764, Sala 02, bairro Magistério), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 120.

Prefeitura de Porto Alegre

Número de vagas: 15

Remuneração: até R$ 2.658,48

Situação: inscrições até 10 de março

Informações: cargos para a função de Professor para atuação na Secretaria Municipal da Educação. As vagas são para Professor de Anos Iniciais (1), Professor de Artes (1), Professor de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas (1), Professor de Educação Física (1), Professor de Educação Infantil (1), Professor de Filosofia (1), Professor de Geografia (1), Professor de História (1), Professor de Língua Espanhola (1), Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Matemática (1), Professor de Educação Especial – Habilitação Deficiência Mental (1), Professor de Educação Especial – Habilitação Deficiência Visual (1) e Professor Educação Especial – Habilitação Educação de Surdos (1). Inscrições pelo site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 94,50 e R$ 168.

Prefeitura de Santa Clara do Sul

Número de vagas: 10

Remuneração: até R$ 16.211,82

Situação: inscrições até 13 de março

Informações: Prefeitura abre processo seletivo e concurso. Vagas para o processo seletivo – Agente de Saúde ESF I (1), Agente de Saúde ESF II (1) e Agente de Combate às Endemias (1); vagas para o concurso – Assistente Administrativo (CR), Contador (CR), Enfermeiro (CR), Farmacêutico (CR), Fiscal de Meio Ambiente (CR), Fiscal de Saúde (CR), Fiscal Municipal (CR), Fisioterapeuta (CR), Médico Veterinário (CR), Médico Clínico Geral 40h (CR), Nutricionista (1), Professor Área II – Inglês (CR), Professor Área II – Educação Física (1), Psicólogo (CR), Psicólogo Escolar / Educacional (CR), Psicopedagogo (CR), Educador Infantil 30h (1), Técnico de Enfermagem (CR), Encanador Hidráulico (CR), Motorista (CR), Operador de Máquina (CR), Operário (2), Operário Especializado (2), Pedreiro (CR) e Servente (CR). Inscrições pelo site www.legalleconcursos.com.br ou no Centro Administrativo (avenida Emancipação, n° 615), em dias úteis, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h, de segunda a quinta-feira, e, na sexta-feira, até as 15h. As taxas variam entre R$ 63,33 e R$ 189,99.

Câmara de Vereadores de São Pedro do Sul

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 3.814,91

Situação: inscrições até 23 de março

Informações: vaga – Procurador Jurídico (1). Inscrições no site www.legalleconcursos.com.br ou, para quem não tem acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Câmara de Vereadores (rua XV de Novembro, n° 793, 2° andar), das 08h às 11h30 e das 14h às 18h na segunda-feira, e das 8h às 14h, de terça a sexta-feira, em dias úteis. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Prefeitura de Canela

Número de vagas: 15

Remuneração: até R$ 8.698,53

Situação: inscrições até 27 de março

Informações: vagas temporárias – Assistente Social I (CR), Atendente de Saúde (1), Cirurgião Dentista I (CR), Enfermeiro (CR), Farmacêutico Bioquímico II (2), Motorista (CR), Profissional do Magistério com Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental (8), Psicólogo I (CR) e Técnico em Enfermagem (4). Do total de vagas previstas, 5% serão destinadas aos candidatos portadores de deficiência. Inscrições no site www.objetivas.com.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição em computador disponibilizado no Paço Municipal de Canela (rua Dona Carlinda, nº 455, bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h30, exceto no último dia de inscrições, que será somente até as 11h. Não será cobrada taxa de inscrição.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR)

Número de vagas: 14

Remuneração: até R$ 4.180,66

Situação: inscrições até 10 de abril

Informações: vagas nível superior – Contador (1), Médico (2) e Pedagogo (1); vagas nível médio e técnico – Assistente de Alunos (1), Técnico de Laboratório/Eletromecânica (1), Técnico de Laboratório/Informática (1), Técnico de Tecnologia da Informação (4), Técnico em Agropecuária (1) e Técnico em Contabilidade (2). Inscrições no site www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 100.

