Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem alertas de perigo para tempestades

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Foto: Alex Rocha/PMPA Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (1º) alertas de perigo para tempestades no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina.

Um dos alertas é válido até a manhã de segunda-feira (2) e abrange a maior parte do território gaúcho. O outro alerta, válido até a noite deste domingo, abrange o norte do Rio Grande do Sul, além da região serrana, do sul e do oeste de Santa Catarina, além da região metropolitana de Florianópolis.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

O instituto destaca ainda que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Outras regiões

Além do Sul, há um alerta de perigo para chuvas intensas no Centro-Oeste e parte das regiões Norte e Sudeste. Esse alerta é válido até a manhã deste domingo e abrange sete estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O Inmet também emitiu ontem um alerta –vigente até este domingo– de perigo potencial para chuvas intensas em Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-tem-alertas-de-perigo-para-tempestades/

Rio Grande do Sul tem alertas de perigo para tempestades

2024-12-01