Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul tem mais 17 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Total chega a 7.183 óbitos

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande do Sul chega a 349.035 casos confirmados da doença Foto: Roque de Sá/Agência Senado Rio Grande do Sul chega a 349.035 casos confirmados de covid-19. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou mais 17 mortes por coronavírus. O total de vítimas da doença chega 7.183 óbitos pela doença desde o início da pandemia. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde, que atualizou o boletim epidemiológico neste domingo (6).

Os municípios que informaram as mortes foram: Alegrete (mulher, 87 anos), Bagé (mulher, 76 anos), Bagé (homem, 86 anos), Bagé (mulher, 94 anos), Casca (mulher, 79 anos), Herval (homem, 64 anos), Passo Fundo (mulher, 87 anos), Pelotas (homem, 67 anos), Porto Alegre (mulher, 66 anos), Porto Alegre (homem, 52 anos), Porto Alegre (homem, 81 anos), Porto Alegre (mulher, 76 anos), Porto Xavier (homem, 63 anos), Rosário do Sul (homem, 81 anos), São Gabriel (mulher, 78 anos), São Lourenço do Sul (mulher, 83 anos) e Vacaria (homem, 76 anos).

Ainda de acordo com a SES, o Estado somou mais 2.236 novos infectados neste domingo, o que aumenta para 349.035 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes segue em alta, e mais da metade dos leitos de UTI está ocupada com pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

Entre os contaminados, 320.382 pessoas (91,8%) estão recuperadas da doença e 21.427 (6,1%) seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2,1%.

Uma das realidades que cerca a pandemia do coronavírus e que preocupa as autoridades da saúde do Estado, é quanto a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Até a tarde deste domingo, a taxa era de 79,6%, sendo que 51,1% era de pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. Dos 2.019 internados, 1.031 tinham diagnóstico confirmado ou suspeita da doença.

Conforme a Secretaria de Saúde, o Rio Grande do Sul já realizou, além dos diagnósticos positivos, mais de 1,21 milhão de testes, que tiveram resultado negativo.

Imunização

Mesmo que as primeiras doses de uma vacina contra a Covid-19 possam ser aplicadas somente em meados de 2021, a Secretaria da Saúde (SES) já elabora um plano de vacinação que prevê o fluxo desde o laboratório produtor até a sala de vacinas. Inicialmente, a imunização será destinada a populações prioritárias definidas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

A equipe técnica do Programa Estadual de Imunizações, da Divisão de Epidemiologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), está organizando e adequando a estrutura da rede de frio para armazenagem e distribuição das doses. A partir da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), com sede em Porto Alegre, as vacinas serão entregues às Centrais de Frio das 18 Regionais de Saúde e em 308 câmaras de conservação de municípios com até 100 mil habitantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul