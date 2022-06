Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 81 mortes por Covid, e média móvel atinge maior nível desde abril

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Quantidade de novos registros acontece em função da manutenção do sistema do Ministério da Saúde, que impediu notificações por cinco dias seguidos. Total de mortes chega a 39.669 nesta quarta (8). Foto: Cristine Rochol/PMPA Quantidade de novos registros acontece em função da manutenção do sistema do Ministério da Saúde, que impediu notificações por cinco dias seguidos. Total de mortes chega a 39.669 nesta quarta (8). (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Rio Grande do Sul notificou mais 81 vítimas da Covid-19 nesta quarta-feira (8). Somados aos 23 óbitos informados pela Secretaria da Saúde (SES) na terça, o Estado registra 39.669 mortes em toda a pandemia, desde março de 2020. O RS chegou a ficar cinco dias sem registrar mortes por coronavírus devido a uma manutenção no sistema do Ministério da Saúde;

A maioria das mortes aconteceu entre 16 de maio e 7 de junho, e a média móvel de mortes voltou a subir, com uma variação de 46%. O Estado chegou ao patamar de 15 óbitos, em média: é o maior desde 5 de abril, há mais de dois meses.

De acordo com a SES, há mais 5.755 infecções por coronavírus, somando 2.470.521 casos conhecidos em toda a pandemia em território gaúcho.

A média diária de casos na última semana foi de 4.180 novas infecções. O indicador recuou 1% na comparação com duas semanas atrás.

Hospitalizações

O RS tem 766 pessoas internadas com Covid ou a suspeita da doença em leitos clínicos. A ocupação de vagas é mais que o dobro da lotação observada entre o final de abril e o início de maio, quando as enfermarias atendiam cerca de 300 pacientes.

Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul subiu para 75%, com 1.861 pacientes em 2.495 vagas. Entre eles, há 243 pessoas com coronavírus ou a suspeita da doença.

Vacinação

O RS tem 5.178.418 pessoas, o equivalente a 45,1% da população, com o esquema com três doses ou duas, para quem recebeu a primeira da Janssen.

Outras 208,5 mil doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 513 mil, como segundo reforço (quarta dose). No entanto, 2,78 milhões de pessoas estão com o reforço em atraso, além de 711 mil que sequer completaram o esquema vacinal primário.

