Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

A partir de segunda-feira (06), as agências Fgtas/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 10.333 oportunidades de emprego. Desse total, 9.176 são permanentes, 1.074 temporárias, 43 para Jovem Aprendiz e 37 para estágio.

Para pessoas com deficiência, há 120 oportunidades exclusivas, além de outras 8.030 que aceitam candidaturas desse público. A relação de endereços das unidades está disponível neste site.

As vagas são atualizadas diariamente, e os trabalhadores interessados podem comparecer na unidade Fgtas mais próxima com documento de identificação com CPF e foto. Outra opção é acessar o portal Emprega Brasil.

Do total de 10.333 oportunidades, o setor econômico com mais vagas é o setor de serviços, com 36% das vagas, seguido pela indústria com 29% e o comércio com 23%. Mais de 80% das vagas não exigem experiência prévia, enquanto 30% não exigem nenhum grau de escolaridade.

Ainda em relação à escolaridade, 27% das vagas exigem Ensino Fundamental completo, e outros 20% exigem Ensino Médio completo. Sobre a remuneração, 57% das oportunidades variam de 1 a 1,5 salário mínimo.

Os municípios com o maior número de vagas são Erechim (2.685), Porto Alegre (2.142), Nova Santa Rita (476), Farroupilha (473) e Capão da Canoa (312).

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as agências da Fgtas possuem 3.278 vagas de trabalho, sendo 3.127 permanentes e 91 temporárias. Das ocupações disponibilizadas nas unidades, 25 são exclusivas para pessoas com deficiência e 2.317 aceitam candidaturas desse público.

