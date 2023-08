Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem quase 20 projetos de obras rodoviárias incluídos em plano do governo federal. Investimento previsto é de R$ 11, 7 bilhões

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Itens abrangem construção e restauração de estradas e pontes. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a retomada do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, a infraestrutura de transportes do Rio Grande do Sul é alvo de 19 projetos para construção e restauração de estradas e pontes. O investimento previsto para o Estado é de R$ 11,7 bilhões. Dentre as prioridades da iniciativa estão as obras de duplicação do trecho da BR-285 entre Porto Alegre e Pelotas (Região Sul).

Também há em estudo sobre trecho de concessão da Ferrovia Norte-Sul, entre Rio Grande (Litoral Sul) e Chapecó (SC). De acordo com o Ministério dos Transportes, as obras têm por objetivo garantir melhorias na malha viária e no nível dos serviços prestados, sem deixar de lado a preocupação com impactos sociais e ambientais.

“O programa envolve um pacto entre os entes federativos para impulsionarmos o desenvolvimento do país, com infraestrutura de qualidade e geração de emprego e renda. Investir na malha viária de qualidade também é fortalecer a economia e fomentar o bem-estar da população”, ressalta o titular da pasta, Renan Filho.

Em âmbito nacional, as obras públicas e concessões de rodovias e ferrovias à iniciativa privada abrangem cerca de 300 empreendimentos, com uma verba total de aproximadamente R$ 280 bilhões, sendo R$ 79 bilhões em recursos do orçamento geral da União e R$ 201 bilhões em investimentos privados. Só para a Região Sul do País os recursos são de R$ 57,8 bilhões.

Lançado originalmente em 2007, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PAC foi reativado oficialmente no último dia 11 de agosto. A proposta é a mesma: “Incrementar investimentos, garantir infraestrutura econômica, social e urbana, melhorar a competitividade do País e gerar emprego e renda”. Ao todo, são estimados R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados, com geração de 4 milhões de empregos.

Serviços

– Adequação da BR-285 em São José dos Ausentes.

– Adequação da BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo.

– Duplicação da BR-290 em quatro trechos.

– Duplicação da BR-285 entre Porto Alegre e Pelotas em sete segmentos.

– Estudo para concessão de trechos das BR 101, 290, 448 e 386.

– Construção de ponte na BR-392, sobre o Rio Uruguai em Porto Xavier.

– Construção de ponte na BR-472, sobre Rio Ibicuí.

– Construção de ponte na BR-116 em Jagurão.

– Construção dos acessos da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, nas BR 116 e 290.

– Projeto de restauração da ponte entre Uruguaiana e Passo de Los Libres, na BR-290.

– Projeto de construção da ponte entre São José do Norte e Rio Grande, nas BR 101 e 392.

– Projeto de duplicação da BR-285 em Passo Fundo.

– Projeto de adequação da Travessia Urbana de Ijuí, na BR-285.

– Projeto de construção da BR-153.

– Projeto de construção da BR-392.

– Projeto de construção da BR-448.

– Investimentos na concessão das BR 116 e 392.

– Investimentos na concessão das BR 116,158, 290 e 392.

– Estudos de novas concessões da ferrovia Norte-Sul entre Rio Grande (RS) e Chapecó (SC).

(Marcello Campos)

2023-08-22