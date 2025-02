Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem redução nos indicadores criminais de janeiro

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Estatística inclui homicídios, feminicídios latrocínios e roubos de veículos. (Foto: Freepik)

Relatório oficial divulgado nessa quinta-feira (6) aponta que o Rio Grande do Sul encerrou janeiro com queda nos índices de criminalidade, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os homicídios dolosos (intencionais) passaram de 190 para 105 casos (-45%), enquanto os feminicídios baixaram de 12 para dez (-17%) e as ocorrências de latrocínio (roubo com morte) apresentaram redução de seis para três (50%).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os assaltos a pedestres sofreram retração de 1,5 mil para 978 registros (-37%) – essa foi a primeira vez na série histórica em que o número ficou abaixo de mil. Já em relação aos roubos de veículos, constatou-se uma queda de 269 para 175 incidentes (-35%).

“As estratégias de combate aos assaltos a pedestres e roubo de veículos têm contribuído diretamente na retração dos casos de latrocínio”, acrescenta o documento, disponível no site estado.rs.gov.br.

Também houve redução de ocorrências em bancos, estabelecimentos comerciais e veículos do transporte coletivo. Nas instituições financeiras em solo gaúcho, nenhum crime grave foi relatado. Já nas lojas e demais locais do setor, houve diminuição de 447 para 369 registros (-17%). Já no transporte coletivo (ônibus, lotações, metrô), a baixa foi de 27 para 15 (-44%).

Outro aspecto enaltecido pelas autoridades estaduais de segurança pública foi a retração nos crimes que têm como cenário a zona rural. O destaque ficou por conta do abigeato (furto de gado): se em janeiro do ano passado foram 265 caos, o primeiro mês de 2025 teve 159 incidentes (-40%).

“Os dados refletem os resultados de ações especiais, operações e apreensões da Polícia Civil e da Brigada Militar, de Norte a Sul do Estado, garantindo sempre a segurança dos gaúchos”, sublinha o boletim mensal.

Concurso

Nesta semana, o governador gaúcho Eduardo Leite autorizou a abertura de novos concursos para contratação de servidores das corporações vinculadas à SSP. De acordo com informe no site estado.rs.gov.br, serão disponibilizadas 2.734 vagas para a Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A publicação dos respectivos editais com os detalhes será realizada ainda neste ano, em data ainda não definida. O mesmo vale para as provas.

No foco da medida está a reposição de efetivo. “Com isso, garantimos que não haja defasagem nas forças de segurança”, ressaltou o chefe do Executivo. Confira, a seguir, a distribuição das vagas para cada corporação.

– Brigada Militar: 1,2 mil vagas para soldado, 30 para oficial especialista em saúde e 120 para aluno-oficial do quadro do Estado-Maior.

– Polícia Civil: 30 vagas para delegado, 360 para escrivão e 360 para inspetor.

– Corpo de Bombeiros Militar: 400 vagas para soldado.

– Instituto-Geral de Perícias: 70 vagas para perito criminal, 54 para médico-legista e 110 para técnico em perícia.

(Marcello Campos)

