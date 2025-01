Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem risco elevado de temporais entre sexta-feira e sábado, alerta MetSul

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Estado pode ter a formação de supercélulas de tempestade nesta sexta-feira Foto: Alex Rocha/PMPA Estado pode ter a formação de supercélulas de tempestade amanhã (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Rio Grande do Sul tem um elevado risco de registrar temporais entre esta sexta-feira (24) e o sábado (25), segundo informações da MetSul Meteorologia. Há ainda a possibilidade de tempestades severas em algumas regiões do Estado.

Os temporais no RS devem começar na tarde desta sexta-feira, com a formação de numerosas áreas de instabilidade. O surgimento dessas áreas será acelerado com o desenvolvimento explosivo de células de tempestade e não se pode descartar estruturas supercelulares, conhecidas por oferecerem maior perigo.

Os temporais que começam à tarde devem prosseguir na noite de sexta-feira no Rio Grande do Sul e na segunda metade do dia devem afetar ainda localidade de Santa Catarina e do Paraná.

Nas primeiras horas do sábado, embora em menor número de locais, ainda deverão ser esperados temporais isolados, mas no decorrer do dia a instabilidade diminui na maior parte do Rio Grande do Sul e o sol aparece com nuvens e abafamento em diversas regiões gaúchas.

Da tarde para a noite do sábado, entretanto, o aquecimento deve formar novamente áreas de instabilidade com potencial de tempestades no Sul do Brasil, afetando em especial áreas da Metade Norte gaúcha, Santa Catarina e o Paraná.

