Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Entre segunda (10) e quarta-feira (12), o deslocamento de uma frente fria e a formação de um novo ciclone extratropical provocarão chuva intensa Foto: Alex Rocha/PMPA Entre segunda (10) e quarta-feira (12), o deslocamento de uma frente fria e a formação de um novo ciclone extratropical provocarão chuva intensa. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Boletim do governo do Rio Grande do Sul alerta que a próxima semana será marcada por chuva intensa em grande parte do Estado. Entre esta sexta-feira (7) e sábado (8), o deslocamento de uma frente fria e a formação de um ciclone extratropical devem provocar chuva na maior parte das regiões, com fortes rajadas de vento, chuva intensa e altos volumes acumulados, principalmente no Litoral Norte, Serra do Nordeste e Região Metropolitana, onde há risco de alagamentos e deslizamentos.

As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

No domingo (9), ainda podem ocorrer chuvas fracas e isoladas na região Nordeste e o ingresso de ar seco mantem o tempo firme nas demais regiões. Entre segunda (10) e quarta-feira (12), o deslocamento de uma frente fria e a formação de um novo ciclone extratropical provocarão chuva intensa, com possibilidade de tempestades e altos volumes acumulados em toda metade Leste do Estado.

Os totais de chuva esperados devem oscilar entre 25 mm e 50 mm no Planalto, Vale do Uruguai e Missões. No restante do Estado, estão previstos entre 70 mm e 120 mm na maioria das localidades, podendo alcançar até 150 mm em alguns municípios da Região Central, Vale do Rio Pardo, Região Metropolitana e Litoral Norte.

O boletim divulgado também aborda a situação de diversas culturas e criações de animais pelo Estado.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para a população sobre um novo ciclone extratropical que atinge o Estado esta sexta-feira (7) e sábado (8).

O fenômeno, que se forma na costa gaúcha, causa elevados volumes de chuva nas regiões Oeste, Centro e Leste do Estado. Há possibilidade de enchentes, quedas de barreiras, árvores e postes e deslizamentos, além de fortes rajadas de vento.

“Se você mora em locais de risco, busque um local seguro. Vá para residências de amigos, familiares ou procure por abrigos oferecidos pela prefeitura de seu município”, recomendou o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira.

