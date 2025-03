Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá semana de calor tórrido e incomum para março, diz MetSul

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Em Porto Alegre, todos os dias terão marcas de 36ºC a 38ºC Foto: PMPA/Divulgação Em Porto Alegre, todos os dias terão marcas de 36ºC a 38ºC . (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A semana que se inicia será uma das mais quentes já registradas no mês de março, de acordo com a análise da MetSul Meteorologia, com o prosseguimento de uma onda de calor que deve ganhar força nos próximos dias.

Fazer calor em março é absolutamente normal e ocorre todos os anos, mas uma semana inteira com máximas perto ou superiores a 40ºC no Rio Grande do Sul é absolutamente incomum para o mês.

O prognóstico indica que todos os dias desta semana no Rio Grande do Sul terão temperaturas máximas ou próximas ou acima dos 40ºC no Estado com incessante sequência de tardes de temperaturas muito acima da média desta época do ano.

No terceiro mês do ano, já dentro do chamado outono meteorológico (trimestre de março a maio) episódios com temperaturas ao redor de 40ºC tendem a ser mais curtos, em regra de dois a três dias, e não uma semana inteira.

O Oeste, Noroeste, Centro, Vales e Grande Porto Alegre devem ter máximas próximas, ao redor e acima dos 40ºC em todos ou quase todos os dias desta semana. No Sul e na Campanha, alguns dias terão calor excessivo.

Em Porto Alegre, todos os dias da semana terão marcas de 36ºC a 38ºC, mas um ou outro pode anotar até máximas de 38ºC a 39ºC e perto de valores recordes históricos. Segundo a climatologia histórica 1991-2020, a temperatura máxima média de março na capital gaúcha é de 29,2ºC.

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-tera-semana-de-calor-torrido-e-incomum-para-marco-diz-metsul/

Rio Grande do Sul terá semana de calor tórrido e incomum para março, diz MetSul

2025-03-02