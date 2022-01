Rio Grande do Sul Com 96 municípios em situação de emergência, Rio Grande do Sul vai discutir ações contra a estiagem nesta segunda

2 de janeiro de 2022

No momento, 96 municípios decretaram situação de emergência por causa dos prejuízos ocasionados pela falta de chuva.

O Rio Grande do Sul vai discutir ações de combate à estiagem na zona rural nesta segunda-feira (3), a partir das 14h, na sede da Defesa Civil do Estado. No momento, 96 municípios decretaram situação de emergência por causa dos prejuízos ocasionados pela falta de chuva, informa a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) do Estado, que participará do encontro com a Emater-RS/Ascar.

O chefe de gabinete da Secretaria, Erli Teixeira, disse em nota que “entre as ações já em andamento neste momento estão a solicitação para que a Emater dê prioridade à verificação dos laudos do Proagro solicitados pelos produtores, auxilie as prefeituras nos decretos de situação de emergência e que apresente um levantamento das perdas com a estiagem”.

Segundo a secretaria, na pauta do encontro também estará em discussão algumas propostas como a possibilidade de anistia dos valores devidos ao Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo, executado pela SEAPDR, e possíveis ações do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural já para o início do ano que vem, quando o orçamento estiver disponível.

“A Secretaria tem realizado diversas ações desde 2019 para mitigar os efeitos da estiagem, como a construção de poços e açudes para reservação de água e orientações sobre a conservação do solo, entre outros. Mas precisamos avançar mais”, concluiu Teixeira.

