Acontece Rio Grande do Sul Fashion Week promove concurso de croquis de moda

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de outubro. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos grandes eventos de moda, negócios e entretenimento do estado, o Rio Grande do Sul Fashion Week (RSFW) chega a sua segunda edição com ainda mais atrações e diversas atividades culturais. Entre elas um concurso de croquis voltados ao universo fashion, em parceria com a Koralle.

A iniciativa é aberta para qualquer pessoa residente no Brasil, independente de experiência prévia – é preciso apenas gostar de desenhar e ter paixão pela área. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de outubro e a temática do desenho é livre, desde que conectada com o mundo da moda.

Os dez finalistas terão seus trabalhos exibidos durante o RSFW, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro no Paço Municipal, na capital gaúcha. Os três primeiros colocados ganharão um kit especial de materiais da Koralle.

Para participar basta enviar o croqui do desenho para o endereço Av. José Bonifácio, 95, Porto Alegre/RS – CEP 90040-130 (Koralle – A/C Concurso de Croquis) e seguir as páginas @riograndedosulfashionweek e @korallearte.

Confira algumas regras:

° Usar papel A3 gramatura a partir de 120g/m²;

° Utilizar materiais coloridos como canetas, marcadores, giz, lápis aquarelados e afins;

° Proibido empregar meios digitais;

° Enviar apenas um croqui, além de nome completo, e-mail e telefone para contato;

° Não serão aceitos materiais que chegarem após o dia 13 de outubro.

2023-09-25