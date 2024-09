Brasil Rio Solimões registra menor nível da história no Amazonas

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

A seca na Amazônia impõe dificuldades às comunidades locais. Foto: Defesa Civil AM A seca na Amazônia impõe dificuldades às comunidades locais. (Foto: Defesa Civil AM) Foto: Defesa Civil AM

Um trecho do Rio Solimões atingiu o menor nível da história, com a marca de –0.94 cm, na cidade de Tabatinga, no interior do Estado do Amazonas, nesta sexta-feira (30). Com a descida do rio abaixo da margem histórica, cidades ribeirinhas da região podem ficar isoladas.

Segundo a Defesa Civil local, a marcação superou a última menor mínima registrada de -0.86 cm no dia 11 de outubro de 2019. O Amazonas enfrenta uma forte estiagem e está com 62 municípios em estado de emergência, de acordo com o governo estadual.

“Estamos com receio das embarcações não conseguirem chegar em Tabatinga, deixando assim os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte isolados”, afirmou Gilson Moraes Gomes, da Defesa Civil de Benjamin Constant.

O nível atingido nesta sexta-feira supera o recorde também do mês de agosto dos últimos dois anos. Em 2023, para este mês, o rio atingiu a marca de 01.72 metro e em 2022 com 03.58 metros, em Tabatinga.

“Estamos com muitas dificuldades, principalmente em trazer os mantimentos […] sem contar as comunidades ribeirinhas com a dificuldade em levarmos assistência à saúde. Estamos clamando socorro”, afirmou Gilson Moraes.

A seca na Amazônia impõe dificuldades às comunidades locais, podendo comprometer a qualidade de vida, impactando a agricultura e complicando o transporte. Além disso, a diminuição dos níveis dos rios compromete o transporte fluvial, dificultando o acesso a mercados e serviços essenciais, o que intensifica o isolamento das comunidades, explicou a Defesa Civil do Amazonas.

“A principal consequência é essa dificuldade de locomoção, como aqui o principal meio de transporte é fluvial através de lancha, barco, principalmente para as comunidades mais afastadas, quando o rio seca é mais difícil de tudo chegar então dificulta chegar energia, alimento”, disse Karoline.

O Estado do Amazonas está enfrentando uma estiagem severa desde o início do mês de agosto. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo estadual, 62 municípios estão estado de emergência. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que do período de 3 de junho a 28 de agosto, já foram combatidos 11.022 focos de incêndios, sendo 935 na capital e 10.087 no interior.

O boletim divulgado nesta quinta-feira (29) informou que mais de 77 mil famílias já foram afetadas até o momento com quase 310 mil pessoas atingidas.

Rio Solimões registra menor nível da história no Amazonas

2024-08-30