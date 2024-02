Saúde Risco de câncer sobe até 11 vezes depois dos 50 anos; veja tumores mais comuns nessa fase

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

No cenário mundial, 56% dos casos de câncer são diagnosticados em idosos. (Foto: Reprodução)

Nessa semana foi anunciado que o Rei Charles III está com câncer – o tipo de tumor não foi divulgado. Na idade do monarca, que tem 75 anos, há um aumento no risco do diagnóstico da doença. Para ter ideia, ultrapassar a linha dos 50 anos de idade pode aumentar em até 11 vezes o risco de desenvolvimento de câncer, segundo a Comissão de Oncogeriatria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Segundo a mesma entidade, mais da metade (56%) dos casos de doenças oncológicas no mundo são diagnosticadas em idosos, e cerca de 70% de todas as mortes provocadas por câncer atingem pessoas acima dos 60 anos.

Os perigos do câncer na terceira idade também são alertados pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Na divulgação das estimativas da doença no Brasil para 2023 — o estudo é publicado anualmente —, o Inca afirma que “o impacto da incidência e da mortalidade de câncer está aumentando no cenário mundial” e informa que, “na maioria dos países”, a enfermidade está entre as principais causas de mortes prematuras, que são as que acontecem antes dos 70 anos.

“Basicamente, o termo ‘câncer’ se refere a uma pluralidade de tipos de tumores malignos decorrentes do crescimento desordenado e anormal de células”, descreve o médico e oncologista Carlos Gil Fereira, presidente do Instituto Oncoclínicas. “Quando essa ‘falha’ acontece, as células passam a se dividir rapidamente e formam tumores em algum local do corpo e podem se espalhar para outras regiões, invadindo tecidos e órgãos”, completa o especialista.

Na terceira idade, explica Gil, as correções que o organismo faria para frear essa divisão celular anômala ficam mais comprometidas, uma vez que o sistema imunológico dos idosos é naturalmente mais lento. “Em outras palavras, ele não desempenha suas funções de defesa com a mesma eficiência de antes”, afirma o médico. “Logo, esse descontrole na multiplicação celular favorece o surgimento do câncer na terceira idade”, acrescenta.

O presidente do Instituto Oncoclínicas destaca também que o aumento da expectativa de vida da população contribui para que os casos de doenças oncológicas se concentrem entre os mais velhos. “A longevidade torna os indivíduos mais expostos ao desenvolvimento de doenças desse tipo. O simples fato de o organismo estar constantemente em um processo de divisão celular aumenta os riscos na idade avançada”, reforça.

Embora os dados de prevalência sobre câncer diagnosticados em idosos não estejam totalmente atualizados, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, a lista dos tipos de tumor que mais atingem a terceira idade pode ser feita com base na prevalência no cenário mundial. Por isso, os médicos afirmam que os cânceres que mais afetam o público mais velho são:

– Câncer de pulmão;

– Câncer de mama;

– Câncer de próstata;

– Câncer colorretal (intestino).

2024-02-07