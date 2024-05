Rio Grande do Sul Barragens 14 de Julho e Salto Forqueta continuam sob risco de ruptura iminente, alerta o governo gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Seis estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento. Foto: Reprodução Seis estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As barragens 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves, e a Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga seguem em risco de ruptura iminente.

O governo gaúcho monitora a situação das barragens no Rio Grande do Sul. Dados parciais divulgados na noite desta segunda-feira (6) apontam que seis estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento e já com ações de resposta em andamento. O monitoramento é realizado por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS).

Barragens monitoradas pela Aneel e pelo ONS

Nível de Emergência

Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:

* UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves (situação inalterada desde o rompimento parcial há quatro dias)

* PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga

Nível de Alerta

Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:

* Nenhuma.

Nível de Atenção

Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo:

* UHE Dona Francisca, em Nova Palma (redução de nível devido a atendimento das condições previstas no Plano de Ações Emergenciais)

* UHE Bugres – Barragem Divisa, em Canela (redução de nível por não apresentar mais risco à barragem)

* UHE Bugres – Barragem do Blang, em Canela

* UHE Canastra, em Canela

* UHE Monte Claro, em Bento Gonçalves/Veranópolis

* UHE Castro Alves, em Nova Roma do Sul/Nova Pádua

* PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

Barragens monitoradas pela Sema

Nível de Emergência

* Barragem do Saibro, em Viamão

* Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves

* Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

* Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves

Nível de Alerta

* Barragem SDR, em Eldorado do Sul

* Capané, em Cachoeira do Sul

Nível de Atenção

* B2 (São Jerônimo)

* Tupi (A), em Taquari

* Samuara, em Caxias do Sul

* Dal Bó, em Caxias do Sul

* Filhos de Sepé, em Viamão

* Guarita/João Amado, em Erval Seco

* Herval, Santa Maria do Herval

* Passo do Inferno, São Francisco de Paula

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/risco-de-ruptura/

Barragens 14 de Julho e Salto Forqueta continuam sob risco de ruptura iminente, alerta o governo gaúcho

2024-05-06