Bruno Laux Risco estrutural: Ministério Público recomenda cercamento do Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre

Por Bruno Laux | 29 de agosto de 2025

Estrutura possui danos significativos causados por incêndio, enchente e vandalismo. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA/Arquivo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cercamento do Anfiteatro

A Promotoria de Justiça de Habitação e da Ordem Urbanística do Ministério Público do RS orientou o prefeito Sebastião Melo a tomar providências emergenciais no entorno do Anfiteatro Pôr do Sol, na Orla do Guaíba. Em recomendação encaminhada nesta semana, o órgão destacou que a estrutura possui danos significativos causados por incêndio, enchente e vandalismo, como a corrosão de vigas, a destruição de instalações e o acúmulo de lixo e dejetos. O MPRS sugere que, enquanto os planos de demolição do espaço, previstos no projeto de concessão da Orla, não forem concluídos, o local seja cercado com material resistente “a furtos e às intempéries”. Para a promotora de Justiça Martha Wiess Jung, que assina a recomendação, a medida é necessária para evitar a permanência de pessoas no interior do espaço e a eventual queda da estrutura.

Securitização urgente

O deputado Paparico Bacchi (PL) solicitou nesta quinta-feira uma audiência pública na Comissão de Economia da Assembleia gaúcha para tratar da securitização das dívidas de agricultores no RS. O parlamentar cita dados da Farsul que apontam prejuízo de R$ 319 bilhões relacionados aos impactos da crise climática sobre o setor agropecuário e suas cadeias produtivas. Diante do cenário, Paparico considera essencial avançar com a discussão, de modo a evitar o colapso financeiro de produtores e empresas do setor, assegurar a continuidade da produção local e proteger a renda dos trabalhadores rurais, bem como preservar a segurança alimentar e consolidar a posição do RS na lista dos maiores exportadores do agro brasileiro.

Atenção aos estomizados

A Assembleia Legislativa instalou nesta semana a Frente Parlamentar pela Estomia e Cidadania, sob a presidência do deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União). Proponente do colegiado, o parlamentar afirma que o grupo pretende tirar pessoas estomizadas da invisibilidade, trabalhando para melhorar sua qualidade de vida e inclusão social. Duarte pontua que o espaço deve buscar apoio junto aos municípios para a promoção de políticas públicas destinadas à comunidade estomizada, estendendo as ações às cidades do interior gaúcho. A estomia (ou ostomia) consiste em uma intervenção cirúrgica que cria uma abertura no abdômen ou em outra região do corpo para desviar necessidades fisiológicas ou permitir o acesso de alimentos ou ar.

Regulamentação de herbicidas

A Comissão de Agricultura da Assembleia gaúcha aprovou nesta quarta-feira o relatório final da Subcomissão Especial sobre Herbicidas Hormonais. Elaborado pelo deputado estadual Adolfo Brito (PP), o documento reúne um conjunto de dez sugestões de medidas legislativas, institucionais e técnicas para o aprimoramento do marco regulatório gaúcho no entorno do setor. Entre as orientações, estão medidas de redução do impacto de produtos como o 2,4-D e o Dicamba, além da criação de um Observatório Estadual sobre Deriva de Herbicidas, bem como a rastreabilidade digital dos produtos e a majoração de multas em caso de reincidência. O relatório sugere ainda a conversão de instruções normativas em lei e a implantação de tais medidas em um prazo de até dez meses. Presidente da Comissão, o deputado Zé Nunes (PT) sinalizou que o colegiado buscará diálogo com o Executivo estadual para a implementação das ações.

Prefeitos na Expointer

Integrando a programação da Expointer 2025, em Esteio, a Famurs reunirá gestores de todas as regiões do RS na próxima quarta-feira (3) para debater pautas municipalistas prioritárias na Assembleia Geral de Prefeitos. Promovido no Centro de Eventos da Farsul na exposição, o encontro contará também com o lançamento do projeto “Mulheres: Inovação e Futuro”, em paralelo à retomada do Movimento Gaúcho de Mulheres Municipalistas, destinado ao reforço e ampliação da presença feminina em cargos locais de liderança. Adriane Perin de Oliveira, presidente da Federação, avalia que o evento representa um espaço estratégico para reiterar a força do municipalismo e ampliar a articulação no entorno de temas essenciais.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

