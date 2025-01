Dicas de O Sul Risos garantidos: “Em Briga de Marido e Mulher, Salve-se Quem Puder!” estreia no Porto Verão Alegre

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

A trama acompanha Maria Eugênia e Luís Fernando, casados há mais de dez anos, e suas aventuras cômicas Foto: Alisson Phernandes/Divulgação

Após o sucesso em temporadas anteriores, a comédia “Em Briga de Marido e Mulher, Salve-se Quem Puder!”, da Cia Independente do Riso, faz sua estreia no Porto Verão Alegre 2025.

Pela primeira vez no festival, o espetáculo chega ao palco do Teatro do Sesc Alberto Bins, no dia 16 deste mês, para arrancar gargalhadas do público com seu humor inteligente e situações do cotidiano conjugal.

A trama acompanha Maria Eugênia e Luís Fernando, casados há mais de dez anos, e suas aventuras cômicas, enfrentando brigas épicas, ciúmes, inseguranças e dilemas na vida sexual. Com personagens carismáticos e diálogos afiados, a peça promete envolver o público e provocar reflexões leves e bem-humoradas sobre os desafios da vida a dois.

Serviço

Espetáculo: “Em Briga de Marido e Mulher, Salve-se Quem Puder!”

Data: 16 de janeiro

Horário: 19h30min

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins – Avenida Alberto Bins, 665, Centro Histórico de Porto Alegre

Ingressos: https://ingressos.portoveraoalegre.com.br/event/13/em-briga-de-marido-e-mulher-salve-se-quem-puder

Direção: Hyro Mattos

Elenco: Anelise Caldini e Tabaré Garcia

