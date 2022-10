Cinema Robbie Coltrane, o Hagrid de “Harry Potter”, morre aos 72 anos

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Hagrid (Robbie Coltrane) e Harry Potter (Daniel Radcliffe) em um dos filmes da franquia. Foto: Divulgação Hagrid (Robbie Coltrane) e Harry Potter (Daniel Radcliffe) em um dos filmes da franquia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Robbie Coltrane, ator que interpretou o personagem Hagrid, nos oito filmes da saga “Harry Potter”, morreu aos 72 anos. A agente do ator confirmou a morte nesta sexta-feira (14). Coltrane morreu em um hospital, próximo de sua casa, na Escócia. O ator estava com um problema de saúde há cerca de dois anos.

Em comunicado lamentando a morte do ator, a agente descreveu Coltrane como “um talento único” e afirmou que com o personagem Hagrid “trouxe alegria para crianças e adultos ao redor do mundo”.

“Para mim, pessoalmente, vou me lembrar dele como um cliente leal. Além de ser um ator maravilhoso, ele era inteligente, brilhantemente espirituoso. Após 40 anos orgulhosamente sendo chamada de sua agente, sentirei muito a falta dele”, afirmou Belinda Wright, que ainda pediu privacidade para a família nesse momento.

Além de interpretar o adorável Hagrid, um metade gigante, metade bruxo, o ator também atuou em filmes de “James Bond” (“007 Contra GoldenEye” e “007 – O Mundo Não é o Bastante”) e “Cracker”. Com esse último, venceu três prêmios Bafta, por três anos consecutivos (de 1994 a 1996), de melhor ator ao interpretar o personagem Fitz.

Coltrane também foi indicado na premiação por seu trabalho no drama “National Treasure” e na série “Tutti Frutti”.

“Freiras em Fuga” e “Mona Lisa” também estão entre as obras com participação do ator, que iniciou sua carreira artística em 1979, na série televisiva “Play for today”.

O trabalho mais recente do ator foi na série “Urban Myths”, na qual interpretou o cineasta Orson Welles, em participações especiais em 2019 e 2020.

Em 2006, Coltrane recebeu a Ordem do Império Britânico (OBE) por seu trabalho na atuação. O ator tinha dois filhos, Spencer e Alice.

Autora dos livros de Harry Potter, J.K. Rowling lamentou a morte do ator em suas redes. “Nunca vou conhecer alguém como Robbie. Ele era um talento incrível, e fui afortunada por conhecê-lo, trabalhar e gargalhar com ele. Envio todo meu amor e as mais profundas condolências para seus familiares.”

O ator Stephen Fry usou as redes sociais para lamentar a morte de Coltrane. “Conheci Robbie Coltrane há 40 anos. Fiquei maravilhado/aterrorizado/amorosamente atingido, tudo ao mesmo tempo. Tanta profundidade, poder e talento; engraçado o suficiente para causar soluços enquanto fazíamos nosso primeiro programa de TV, ‘Alfresco’. Adeus, velho amigo. Você vai fazer uma falta tão terrível”, lamentou.

A atriz Afshan Azad-Kazi, que interpretou a personagem Padma Patil na saga Harry Potter, também usou as redes para falar sobre o ator. “Absolutamente destruída. Nosso eterno Hagrid. Que honra te conhecer e estar no mesmo lugar que essa lenda. Descanse em paz.”

