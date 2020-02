Magazine Robert Pattinson é eleito o homem com rosto mais simétrico segundo equação da Grécia Antiga

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Com 92,15% de simetria, Pattinson (foto) desbancou o ator Henry Cavill, que tem 91,64% Foto: Reprodução Com 92,15% de simetria, Pattinson (foto) desbancou o ator Henry Cavill, que tem 91,64% Reprodução Foto: Reprodução

O ator Robert Pattinson, 33, foi eleito o homem com o rosto mais simétrico do mundo, de acordo com cálculos do cirurgião plástico Julian De Silva. Com 92,15% de simetria, Pattinson desbancou o ator Henry Cavill, que tem 91,64%.

A medida criada na Grécia antiga se chama Proporção Áurea. “É uma equação matemática criada pelos gregos na tentativa de medir a beleza, e pode ser aplicada a qualquer coisa”, explica De Silva em sua rede social.

O cirurgião completou ao dizer que a Proporção Áurea também foi usada por Leonardo Da Vinci para criar a famosa obra “Homem Vitruviano”, que media a perfeição do corpo masculino humano. “A premissa é de que, quanto mais próximas as proporções de um rosto ou corpo do número 1.618 (Phi), mais bonitas as pessoas são”, explicou De Silva.

A análise que elegeu Pattinson como homem mais bonito do mundo, foi feita por meio de técnicas de mapeamento facial computadorizado. Entre a lista de famosos com rostos mais simétricos estão; Bradley Cooper com 91,08%, Brad Pitt com 90,51% e George Clooney com 89,91%.

