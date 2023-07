Colunistas Roberto Argenta leva ao vice-presidente Geraldo Alckmin preocupação com manutenção de empregos

Por Flavio Pereira | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Roberto Argenta com o vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente da Calçados Beira Rio S.A, o ex-deputado federal Roberto Argenta, defendeu em Brasília a manutenção das condições para que o setor calçadista continue gerando empregos e divisas para o País. Argenta foi o único líder nacional do setor calçadista que manteve em Brasília, diversos contatos, defendendo a competitividade do setor, no texto da reforma trabalhista em votação pelo Congresso. No encontro com o vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, na terça-feira (4) Argenta destacou a importância de ações para manutenção dos postos de trabalho em todo o país.

Argenta defendeu tributação justa para produtos importados

Dentre outros temas tratados no encontro com o vice-presidente Alckmin, Roberto Argenta defendeu a busca por uma tributação justa aplicada aos produtos que entram no Brasil, adquiridos através de sites estrangeiros que burlam impostos. Argenta, com conhecimento de causa de quem comercializa seus produtos para mais de 26 mil lojas no País, argumentou que essas isenções aos sites estrangeiros geram prejuízos aos estabelecimentos e aumentam a preocupação, colocando em risco o emprego tanto no segmento de serviços, quanto no varejo e na indústria.

Investimentos em infraestrutura com Fundo Soberano

Roberto Argenta expôs a Geraldo Alckmin, a proposta que tem defendido há pelo menos dois anos, de maior investimento à infraestrutura, em especial às rodovias, portos, aeroportos e estradas ferroviárias, que carecem de investimentos. Ele expôs a Geraldo Alckmin a possibilidade de mais investimentos na área da infraestrutura, que poderiam ser impulsionados pela formação de um fundo soberano, alocando recursos do superavit comercial. Roberto Argenta observou que no primeiro semestre de 2023, o superavit gerado foi de 40 bilhões, e que, “se usássemos 50% desse valor através do fundo soberano, poderíamos ter essas obras em andamento, beneficiando setores-pilares da economia em todo o território.” Alckmim ouviu atentamente as propostas, e mostrou-se interessado nas informações apresentadas por Argenta, reforçando o compromisso de transmiti-las pessoalmente ao Ministro da Economia, Fernando Haddad.

PEC dos Símbolos volta a plenário hoje

A Assembleia Legislativa antecipou o inicio da sessão plenária desta terça-feira, para dar conta da pauta acumulada nas últimas sessões. A sessão começa às 9h30min, com a votação da Proposta de Emenda Constitucional 295/2023, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), que tem outros 24 deputados de sete partidos como signatários, propondo a proteção e imutabilidade dos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul. A votação foi suspensa na última terça-feira, depois que o deputado Luis Marenco (PDT) surpreendeu a todos, rompendo acordo de líderes, e retirando uma emenda conjunta que incluía a exigência de referendo para autorizar mudanças nos símbolos do estado. Com a retirada da emenda, o deputado Luis Marenco reativou o projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.

Novo presidente do Banrisul aguarda votação

A demora no desfecho da votação da PEC dos símbolos gaúchos atrasou a votação da proposta da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, que aprova a indicação de Fernando Lemos para exercer o cargo de presidente do Banrisul.

Auxílio para vítimas da calamidade

Graças a um acordo de lideres e da mesa diretora, a Assembleia abreviou a tramitação, e poderá votar hoje em plenário, o projeto do governo do estado que Institui auxílio para cidadãos atingidos por calamidades.

Zanchin na Câmara dos Deputados?

O presidente da Assembleia Legislativa Vilmar Zanchin (MDB) revelou ontem ao colunista, que após três mandatos como deputado estadual, avalia a possibilidade de disputar uma cadeira à Câmara dos Deputados em 2026. A decisão está vinculada ao futuro do deputado federal Marcio Biolchi, que tem afirmado o desejo de disputar uma vaga ao Senado. Ambos têm como base política a mesma região.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/roberto-argenta-leva-ao-vice-presidente-geraldo-alckmin-preocupacao-com-manutencao-de-empregos/

Roberto Argenta leva ao vice-presidente Geraldo Alckmin preocupação com manutenção de empregos

2023-07-11