Por Flavio Pereira | 14 de outubro de 2023

Roberto Argenta anunciou ontem a reinauguração da unidade de Roca Sales da indústria de Calçados Beira Rio. (Foto: Divulgação)

O presidente da indústria de calçados Beira Rio, Roberto Argenta, promoveu nesta sexta-feira (13) a reinauguração oficial da unidade industrial de Roca Sales, conhecida como a Filial 12, que foi instalada há 26 anos, responsável pela geração de 787 empregos diretos e mais 1,1 mil indiretos, distribuídos em ateliês terceirizados na região. Argenta descreveu o mutirão realizado para recuperar a indústria e retomar o funcionamento, como “um gesto de carinho e respeito para com a comunidade de Roca Sales”. Foram recolocadas em funcionamento 685 maquinas de alta tecnologia, 550 delas recondicionadas. A empresa estimou o prejuízo inicial causado pela enchente entre R$ 30 e R$ 40 milhões.

Cobrança às autoridades

No seu pronunciamento para autoridades, lideranças e representantes da comunidade, Roberto Argenta cobrou mais efetividade do poder público no apoio material à região atingida pelas enchentes. Criticou as muitas vindas de ministros, autoridades, “gastos com jatinhos, diárias, reuniões, mas de concreto nenhum centavo para as prefeituras”. Em seguida, sob aplausos da comunidade, sugeriu que a solução mais razoável seria promover a dragagem do rio Taquari. Para isso, ofereceu às prefeituras das região afetadas pelas cheias do rio, uma retroescavadeira e dois caminhões caçamba: coloco à disposição essa retroescavadeira e as caçambas, sem cobrar nada por isso”, prometeu.

Impostos do e-comerce destruindo empregos

Argenta também criticou a manutenção da isenção tributária para importações de até 50 dólares que, segundo ele, “vem dinamitando os empregos no Brasil. O governo parece mais preocupado em manter empregos na China, quando deveria se preocupar com os empregos no Brasil”, criticou. Lembrou que “já estive duas vezes com o vice-presidente Geraldo Alckmin levando esse apelo, falei com deputados e senadores, mas parece que lá em Brasília existe alguém muito superior, que apoia essa isenção para os importados, que está acabando com o emprego no Brasil. Mais de 500 mil empregos já desapareceram e outros milhares desaparecerão caso o governo escolha manter essa isenção de impostos para os importados da China”, criticou.

Bancada federal ainda aguarda liberação de R$ 100 milhões

A deputada federal Any Ortiz (Cidadania), vice-coordenadora da bancada federal gaúcha em Brasília, manifestou sua inquietação em conversa com o secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Maneco Hassen, pela demora do governo federal em liberar R$ 100 milhões destinados pelo bloco parlamentar para atendimento às regiões atingidas pelas enchentes. Foi ao final da solenidade de inauguração da Calçados Beira Rio, em Roca Sales.

Assembleia já liberou R$ 20 milhões, lembra Zanchin

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vilmar Zanchin (MDB) disse que “os deputados estaduais fizeram sua parte: promovemos no inicio de outubro, uma reunião extraordinária e aprovamos a liberação de R$ 20 milhões do orçamento do Poder Legislativo ao Poder Executivo, para ser utilizado na ajuda humanitária e reconstrução dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes. E continuamos à disposição destas comunidades”.

Doações entregues pela Calçados Beira Rio para os atingidos pelas enchentes

Pela Calçados Beira Rio S.A: 500 kits de higiene – Total R$ 43.000,00; 1000 cestas com alimentos não perecíveis; alimentos instantâneos; produtos de higiene e produtos de limpeza – Total: R$78.925,00; 1000 pães Padaria Dom Diego – Sem custo; 2 toneladas de alimentos não perecíveis; produtos de higiene e produtos de limpeza doadas pelo banco de alimentos – sem custo; 695 colchões – Total R$ 140.384,00 (50 deles enviados para a cidade de Cruzeiro do Sul); 192 edredons – Total R$ 13.420,80; 776 mantas – Total R$ 30.962,40 (50 delas enviadas para a cidade de Cruzeiro do Sul); itens de limpeza: 55 carrinhos de mão, 55 enxadas, 55 pás, 55 rodos, 55 vassouras, 55 pincéis e 55 tampas de privada – Total R$ 11.452,15.

Pelos colaboradores: 50 cestas básicas – Total R$ 9.000,00; R$ 2.360,00 em espécie – distribuídos entre colaboradores que tiveram perda total de suas residências; R$ 4.277,37 em espécie – utilizados para comprar alimentos, material de limpeza, fraldas e itens de higiene pessoal.

Pelos fornecedores: 81 fogões, 28 geladeiras, 15 roupeiros, 10 conjuntos de mesa com cadeiras, 5 micro-ondas, 12 conjuntos de louça, 10 panelas de pressão, 8 faqueiros, 35 conjuntos de panelas, 6 colchões.

