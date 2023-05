Brasil Roda-gigante do Rio reforça solidariedade para Vini Jr e a luta contra o racismo

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Projeção com mensagem antirracista estará até domingo na Yup Star do rio de janeiro Foto: Reprodução Projeção com mensagem antirracista estará até domingo na Yup Star do rio de janeiro (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Até , quem passar à noite pela Ponte Rio-Niterói, Baía de Guanabara e outros pontos do Rio verá no horizonte a imagem de um grande punho fechado e a frase: “Todos contra o racismo”. A mensagem está sendo projetada na Yup Star, roda-gigante de 88 metros de altura e que é um dos principais cartões-postais da cidade.

A ação presta solidariedade a Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid que vem sofrendo com os constantes atos preconceituosos por parte do público espanhol. No último , o jogador se revoltou contra gritos racistas de torcedores do Valencia, levando a um movimento mundial que pede por ações concretas por parte da Liga Espanhola.

“Não há mais lugar em nosso mundo para o racismo, que precisa ser combatido por toda a sociedade, e nos solidarizamos a essa luta e decidimos levar a mensagem para roda gigante do Rio, em nossos 88 metros de altura, para ser vista e ouvida por todos”, enfatiza a diretora de Marketing e Comercial da Gramado Parks, holding responsável pela Yup Star, Lísia Diehl.

