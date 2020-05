Notas Brasil Rodízio ampliado reduz trânsito em SP e deixa transporte mais cheio

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A cidade de São Paulo registrou redução no número de carros e congestionamento próximo de zero na cidade nesta segunda-feira (11), dia em que a ampliação do rodízio entrou em vigor. Segundo a prefeitura, houve um aumento de usuários no transporte público, mas o reforço da frota de ônibus foi suficiente para atender a demanda.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil