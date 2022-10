Rio Grande do Sul Rodovia na Região Central do Estado tem cobrança de pedágio em três locais a partir deste domingo

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Cancelas são administradas pela concessionária espanhola Sacyr. (Foto: Divulgação)

Entra em vigor na primeira hora deste domingo (16) a cobrança de pedágio em três novos pontos da rodovia estadual RSC-287, na Região Central do Estado. As cancelas foram instaladas pela concessionária espanhola Sacyr em pontos abrangidos por Santa Maria, Taquari e Paraíso do Sul, com valores que vão de R$ 2,10 a R$ 24,60.

O funcionamento desses pedágios recebeu no início do mês o sinal-verde da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Confira, a seguir, a tabela de valores a serem desembolsados conforme a modalidade de veículo.

– Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas (dois eixos): R$ 2,10.

– Automóveis comuns, caminhonetes e furgões (dois eixos): R$ 4,10.

– Automóveis e caminhonete com semirreboque (dois eixos): R$ 6,20.



– Automóveis e caminhonetes com reboque (quatro eixos): R$ 8,20.

– Ônibus e caminhões-trator ou leves (dois eixos): R$ 8,20.

– Ônibus, caminhões e caminhões-tratores com semirreboque (três eixos): R$ 12,30.

– Caminhões e caminhões-tratores com semirreboque (quatro eixos): R$ 16,40.

– Caminhões e caminhões-tratores com semirreboque (cinco eixos): R$ 20,50.

– Caminhões e caminhões-tratores com semirreboque (seis eixos): R$ 24,60.

Obras

Na Serra Gaúcha, A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas e pedestres para o início da pavimentação asfáltica da alça que fará a ligação das estradas ERS-122 e RSC-453 (Rota do Sol), em Caxias do Sul. O trecho possibilitará o acesso à RSC-453 sem necessidade de manobras em duas movimentadas rótulas locais.

Essas obras estão concentradas no quilômetro 92, no entroncamento das rodovias. “É necessário manter prudência e respeitar a sinalização, bem como os limites de velocidade estipulados ao longo do trajeto”, reitera o governo gaúcho.

A alça será um elo rodoviário entre os municípios de Ipê, Antônio Prado e Flores da Cunha a Caxias do Sul e servirá para quem se dirige a Farroupilha, Bento Gonçalves e Região Metropolitana da Capital.

Iniciada nesta quina-feira (13), a colocação da camada asfáltica abrange um trecho de 668 metros. Para isso, conta com um aumento de máquinas e de trabalhadores no local. Os trabalhos prosseguem pelos próximos dias.

As etapas finais contemplam a realização de ajustes no sistema de drenagem pluvial e, por fim, a sinalização horizontal e vertical do trecho e arredores. O investimento é de R$ 1,5 milhão.

No começo da semana, a EGR chamou a atenção para a necessidade de atenção redobrada nesta e em outras 11 estradas do Rio Grande do Sul. Ao todo, são 21 obras que incluem construção de rotatórias, pavimentação de acessos, reparos, manutenção, roçada, limpeza e operação tapa-buracos.

A presença de trabalhadores e equipamentos pode exigir a realização bloqueios de faixas, com lentidão ou mesmo retenção sinalizada. “É importante que os usuários dirijam com prudência, atentos à sinalização e aos limites de velocidade indicados nas rodovias”, ressalta a empresa. A lista completa de trechos rodoviários em obras pode ser conferida em estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

