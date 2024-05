Rio Grande do Sul Rodovia RSC-287 deve estar totalmente liberada ao tráfego na primeira semana de junho

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Cerca de 50 equipamentos pesados e mais de 250 pessoas trabalham diretamente nas obras Foto: Divulgação Rota de Santa Maria Foto: Divulgação Rota de Santa Maria

A rodovia RSC-287, principal ligação entre a Região Metropolitana e o Centro do Estado, já conta com nove pontos liberados ao tráfego. A concessionária Rota de Santa Maria (Grupo Sacyr), que administra o trecho de 204,5 quilômetros entre Tabaí e Santa Maria, está com diversas frentes de execução de obras para liberação total do tráfego.

“A concessionária está em campo desde o início para restabelecer as conexões da RSC-287. Nós estamos controlando e acompanhando cada uma das intervenções para que, na primeira semana de junho, tenhamos a rodovia liberada integralmente”, disse o governador Eduardo Leite.

Leite também comentou sobre o andamento dos trabalhos e a agilidade demonstrada pela concessionária. “Isso mostra o acerto em nosso programa de concessões. Tanto no Vale do Caí e na Serra quanto na RSC-287, estamos restabelecendo com rapidez obras críticas, em trechos muito afetados nas rodovias. Em um mês, estamos conseguindo liberar essas estradas”, destacou.

Até o momento, quatro pontos ainda seguem com bloqueios. São mais de 100 caminhões utilizados para o transporte dos materiais, cerca de 50 equipamentos pesados e mais de 250 pessoas trabalhando diretamente na execução das obras emergenciais. A previsão é que, até metade de junho, toda a estrada esteja livre para a circulação de veículos. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, acompanha os trabalhos.

Nesta terça-feira (21), começou a vistoria da instalação da ponte provisória sobre o Arroio Grande, no km 226, em Santa Maria. A execução dessa etapa ficará a cargo do Exército, após trabalhos de recuperação de cabeceiras e infraestrutura realizados pela concessionária.

A ponte original caiu com a força das águas, e a imagem da queda repercutiu em todo o país. O pedido da colocação da infraestrutura provisória foi oficializado pelo governo estadual em 19 de maio.

Trechos liberados

Km 55 – Venâncio Aires – Ponte sobre o Rio Taquari – Tráfego liberado até o trevo Mariante

Km 106 – Ponte sobre o Rio Pardinho

Km 135 – Candelária – tráfego liberado até a ponte sobre a Várzea do Rio Pardo

Km 136 – Candelária – tráfego liberado até a ponte sobre o Rio Pardo

Km 155 – Novo Cabrais – ponte sobre o Arroio Rincão dos Cabrais

Km 178 – Paraíso do Sul – ponte sobre o Rio da Porta

Km 191 – Restinga Seca – ponte sobre o Cerro Chato II

Km 196 – Restinga Seca

Km 227 – Santa Maria sobre a Várzea do Rio Vacaraí Mirim

Trechos bloqueados e com obras de liberação sendo realizadas:

Km 55 a 60 – Venâncio Aires/Mariante

Km 137 – Ponte sobre o Rio Pardo – Candelária

Km 167 – Ponte sobre o Arroio Barriga – Paraíso do Sul

Km 226 – Ponte sobre o Arroio Grande – Santa Maria

