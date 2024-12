Rio Grande do Sul Rodoviários da Região Metropolitana de Porto Alegre se comprometem a não realizar novas paralisações até esta quarta-feira

17 de dezembro de 2024

Os rodoviários da Região Metropolitana de Porto Alegre se comprometeram a não realizar novas paralisações pelo menos até esta quarta-feira (18), quando está marcada uma nova rodada de negociações sobre o reajuste salarial da categoria.

A informação foi divulgada pelo TRT4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) após uma reunião de mediação entre representantes dos rodoviários e empresas de ônibus, realizada na segunda-feira (16). A sessão foi conduzida pelo desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, vice-presidente do tribunal. Representantes do Ministério Público do Trabalho, do governo do Estado e da Metroplan também participaram do encontro.

O governo se comprometeu a informar, na nova mediação marcada para as 17h desta quarta, uma data para fazer o repasse de valores referentes a subsídios às empresas de ônibus. Já os empresários ficaram de conceder o reajuste salarial aos rodoviários e retroativos dois dias úteis após receberem a quantia.

No início da manhã de segunda-feira (16), os rodoviários da Região Metropolitana de Porto Alegre paralisaram as atividades para reivindicar reajuste salarial. A paralisação foi encerrada por volta das 8h, quando os ônibus voltaram a circular normalmente.

A suspensão das atividades dos trabalhadores do transporte metropolitano ocorreu em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba, Viamão, Eldorado do Sul e Camaquã, causando transtornos às pessoas que precisavam se deslocar para a Capital e outras cidades.

