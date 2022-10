Grêmio Rodrigo Caetano é alvo de candidato à presidência do Grêmio

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Rodrigo Caetano, além de ser gaúcho de Santo Antônio da Patrulha, começou sua história no futebol como jogador da base do Tricolor. Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

Com o fim da temporada, as eleições no Grêmio estão se aproximando. Nesta época, as especulações de nomes tanto de jogadores, quanto do departamento de futebol também começam a surgir. Rodrigo Caetano é um desses nomes pelo candidato Alberto Guerra.

A informação é que realmente existe o interesse pelo dirigente, mas tudo passa pela decisão pessoal do próprio diretor. Referência como diretor de futebol, Caetano está no Atlético Mineiro desde 2021, após saída do Colorado. Ele renovou o seu contrato até o fim de 2026.

Rodrigo Caetano, além de ser gaúcho de Santo Antônio da Patrulha, começou sua história no futebol como jogador da base do Tricolor. Na condição de diretor de futebol, o Tricolor foi o primeiro grande trabalho do executivo, entre 2005 e 2008, sendo campeão da Série B, além de acumular o vice do Brasileiro de 2008 e o vice da Libertadores da América em 2007.

Alberto Guerra irá concorrer à presidência do clube com Odorico Roman. As eleições são divididas em duas partes. Primeiro, a votação ocorre dentro do Conselho Deliberativo no final de outubro. As chapas que superarem a cláusula de barreira de 20% entre os conselheiros disputarão o voto dos sócios. Essa, prevista para novembro.

