Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

O atleta testou positivo para ostarina Foto: Divulgação/Inter O atleta testou positivo para ostarina. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Rodrigo Moledo, zagueiro e um dos líderes do Inter, foi pego no exame antidoping e está suspenso provisoriamente pela Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano. O atleta testou positivo para ostarina.

O exame foi realizado após a vitória de 2 a 1 contra o Metropolitanos, no dia 25 de maio, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O atleta colorado solicitou contraprova do exame. Em nota, o clube afirmou que tem “confiança na idoneidade do atleta” e que esperamos que “tudo seja devidamente esclarecido”.

“A Conmebol suspendeu provisoriamente o zagueiro Rodrigo Moledo por suposta presença da substância ostarina em exame antidoping realizado após a partida contra o Metropolitanos, no dia 25/05, na Venezuela. O atleta requereu a contraprova da amostra. O clube dará o devido suporte ao atleta por meio de seu departamento jurídico. Registramos, por fim, a confiança na idoneidade do atleta e esperamos que tudo seja devidamente esclarecido”, esclarece o Inter.

A substância ostarina é a mesma em que o também zagueiro Manoel, do Fluminense, foi flagrado no exame antidoping após vitória sobre o River Plate, por 5 a 1, em 2 de maio, no Maracanã.

2023-07-13