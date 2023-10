Inter Antidoping: zagueiro do Inter Rodrigo Moledo é suspenso por um ano pela Conmebol

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

A decisão penaliza o atleta por suspensão de 12 meses a contar de 13 de julho (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter comunicou, na noite desta sexta-feira (27), que o zagueiro Rodrigo Moledo está suspenso por um ano dos gramados pela Conmebol. O atleta do clube gaúcho testou positivo para a ostarina e aguardava o julgamento do recurso. Nesta sexta, a entidade máxima do futebol sul-americano tomou a decisão sobre o caso.

A ostarina é a mesma substância cuja presença foi constatada no organismo do também zagueiro Manoel, do Fluminense, após vitória de 5 a 1 sobre o River Plate (Argentina) no Maracanã, em 2 de maio.

O exame foi realizado na noite de 25 de maio, após a vitória colorada por 2 a 1 contra o Metropolitanos na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Confira a nota do Inter

“O Sport Club Internacional informa que recebeu na tarde de hoje a decisão oriunda da Unidade Disciplinar da Conmebol a respeito do caso envolvendo o atleta Rodrigo Moledo. A decisão penaliza o atleta por suspensão de 12 meses a contar de 13/07/2023. O Clube continuará a dar todo o suporte jurídico ao atleta até o trâmite final da demanda e estudará junto com o jogador as medidas recursais pertinentes”, diz a nota.

