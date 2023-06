O Grêmio efetuou uma proposta por empréstimo, que foi recusada pelo clube inglês. O Tricolor não desistiu do negócio e estuda uma nova oferta de compra de parte dos direitos econômicos do atleta. O Atlético-MG é outro interessado no futebol do jogador.

Muniz foi revelado pelo Flamengo na temporada de 2020. Em 2021, passou a atuar com mais frequência no Rubro-Negro e foi contratado pelo Fulham na metade de 2021. O valor pedido pelos ingleses é de 4 milhões (R$ 21,1 milhões) a 5 milhões de euros (R$ 26,4 milhões).