Inter Roger Machado comenta sobre evolução do Inter no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Roger Machado na última partida do Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Roger Machado na última partida do Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a vitória do Inter, por 3 a 0 contra o Cuiabá, na última segunda-feira (16), Roger Machado comentou sobre a evolução do time no Campeonato Brasileiro. “No momento bom, eu sou otimista. No momento ruim, eu vou ser realista. Mas, junto com o otimismo, como eu sou muito concreto, é baseado na evolução, a evolução que eu consiga comprovar – e os números me comprovam -, que eu tenho como me basear em cima disso e dizer que é evidente que nós estamos em uma evolução”, comentou o técnico.

Após dois meses de comando do técnico Roger Machado, o Inter alcançou a oitava colocação no campeonato, com 38 pontos e briga por espaço no G6. A equipe colorada venceu quatro dos últimos cinco jogos.

“Estamos em um otimismo muito grande, o torcedor está muito feliz, nós estamos muito felizes porque o torcedor está feliz, só que a gente sabe que tem que evoluir sempre. E evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade”, diz Roger Machado.

Próximos jogos

São Paulo x Inter (MorumBIS);

(MorumBIS); Red Bull Bragantino x Inter (Nabizão);

(Nabizão); Inter x Vitória (Beira-Rio);

x Vitória (Beira-Rio); Corinthians x Inter (Neo Química Arena);

(Neo Química Arena); Inter x Grêmio (Beira-Rio).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-machado-comenta-sobre-evolucao-do-inter-no-campeonato-brasileiro/

Roger Machado comenta sobre evolução do Inter no Campeonato Brasileiro

2024-09-18