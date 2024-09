Inter Roger Machado definiu partida entre Inter e Vitória como “jogo de muita paciência e de muita estratégia”

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Inter tem oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Na foto, Roger Machado Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a vitória do Inter contra o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no domingo (29), pelo Brasileirão, Roger Machado citou fatores que acredita terem sido o motivo da invencibilidade de oito jogos ter sido mantida. “A gente já imaginava o tipo de jogo que ia enfrentar, que seria um jogo de poucas oportunidades”, disse o técnico do Inter.

“Sofremos pouquíssimo com as bolas em profundidade, e abrimos o gol na ideia de fazer, por vezes, terceira amplitude pelo lado. Entrar em jogo apoiado, fazer as inversões, que foi o que aconteceu na penalidade em que abrimos o placar.”

Roger diz que paciência e estratégia foram os métodos usados para garantir a vitória. “A gente imaginava a dificuldade do jogo, que seria um jogo de muita paciência e de muita estratégia também”, afirmou o treinador.

O Inter volta a campo para enfrentar o Corinthians no próximo sábado (05), na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo ocorrerá pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h.

