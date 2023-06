Porto Alegre Rolê da Vacina atinge a marca de 10 mil estudantes imunizados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nesta quinta-feira (29), a imunização ocorre em 11 escolas Foto: Divulgação/PMPA Nesta quinta-feira (29), a imunização ocorre em 11 escolas. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dez mil estudantes já foram imunizados contra gripe e Covid-19 no programa Rolê da Vacina. A campanha de vacinação da prefeitura de Porto Alegre iniciou em 1º de junho. Nesta quinta-feira (29), a imunização ocorre em 11 escolas. A prefeitura reitera que menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.

A vacinação ocorre nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental Professor Sylvio Torres (US Herdeiros) e Solimões (US Panorama); Escola Estadual de Ensino Médio Mariz e Barros (US Vila Safira); Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Obino (US Estrada dos Alpes); Escola Municipal de Educação Infantil Max Geiss (US São Cristóvão); Escola Municipal de Ensino Básico Liberato Salzano Vieira da Cunha (US Sarandi); Escolas de Educação Infantil Planeta Mágico (US Herdeiros) e São Marcos (US Herdeiros); Instituições de Educação Infantil Sagrada Família (US Laranjeiras), Vovó Belinha (US Vila Pinto) e Pequeno Príncipe (US Jardim Carvalho). Em parênteses, as unidades de saúde cujas equipes serão as responsáveis pela aplicação das doses.

“Garantir a saúde das crianças e adolescentes e reduzir a busca às emergências e internações em função de doenças respiratórias é o principal foco das ações nas escolas. Atingimos 30% do público infantojuvenil vacinado e estamos trabalhando para que este número siga avançando”, disse a diretora de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, Vânia Frantz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/role-da-vacina-atinge-a-marca-de-10-mil-estudantes-imunizados-em-porto-alegre/

Rolê da Vacina atinge a marca de 10 mil estudantes imunizados em Porto Alegre

2023-06-28