Futebol Ronaldinho Gaúcho vira acionista de time dos Estados Unidos e toca o sino da Bolsa de Nova York

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Ronaldinho se juntou a um grupo de outros oito investidores do time norte-americano. Foto: Reprodução Ronaldinho se juntou a um grupo de outros oito investidores do time norte-americano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ronaldinho Gaúcho tornou-se acionista do Greenville Triumph, clube de futebol que disputa a USL League One, equivalente à terceira divisão nos Estados Unidos. O ex-jogador marcou presença na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês) na última quarta-feira (9), para tocar o tradicional sino de encerramento do pregão da bolsa americana.

A aquisição do Greenville Triumph foi feita por Ronaldinho em parceria com o irmão e também ex-jogador Roberto Assis. O ex-craque se juntou a um grupo de outros oito investidores do time norte-americano. “Ótima maneira de terminar o dia na NYSE com novo dono @Ronaldinho!”, comemorou o clube nas redes sociais.

O Greenville Triumph tem como objetivo chegar à MLS (Major League Soccer) – maior liga profissional entre clubes norte-americanos. Enquanto o resultado em campo não vem, o clube quer projetar sua marca globalmente através da imagem do brasileiro.

Segundo o perfil do craque no Instagram, apenas Pelé tocou o sino da NYSE entre os jogadores de futebol brasileiros: “Um dos lugares mais importantes do mundo financeiro, fundado em 1817, e agora nosso Bruxo carimbou seu nome nesse cenário histórico”, diz a postagem.

“O investimento de Ronaldinho é um apoio poderoso ao que a organização construiu durante os últimos seis anos e eleva a posição do Greenville Triumph e do Greenville Liberty dentro da comunidade do futebol”, afirmou o clube.

“Esta é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol em todas as idades e níveis”, disse Ronaldinho.

