Política Ronaldo Caiado é reeleito governador de Goiás

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

(Foto: José Cruz/Agência Senado)

O candidato Ronaldo Caiado (União) venceu a disputa ao governo de Goiás com mais de 51% dos votos válidos. Gustavo Mendanha (Patriota) ficou em segundo lugar, com 25% dos votos válidos. O governador foi reeleito pela coligação MDB-União Brasil-Podemos-PTB-PSC, PSD-Avante- PRTB-PP-Solidariedade -PROS e PDT.

O médico de 72 anos já foi deputado federal e senador. O empresário, ex-deputado estadual e vereador de Goiânia, Daniel Vilela, 38 anos, do MDB, é o candidato a vice.

Caiado é membro de uma família de produtores rurais com forte presença na política de Goiás desde meados do século 19. Entre 1986 e 1989, presidiu a União Democrática Ruralista, entidade que visa defender interesses dos produtores rurais.

Na política, Caiado chegou a concorrer à Presidência da República no ano de 1989 mas obteve menos de 1% dos votos. Entre 1991 e 1995 e, entre 1999 e 2014, atuou como deputado federal por Goiás.

Nas eleições gerais realizadas em outubro de 2014, Caiado candidatou-se ao Senado Federal e conseguiu eleger-se com 1.283.665 votos (47, 57% dos votos válidos). Durante o mandato, foi eleito, por unanimidade, líder do Democratas no Senado, e atuou como membro titular das comissões de Assuntos Econômicos; de Constituição, Justiça e Cidadania; de Serviços de Infraestrutura; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Agricultura e Reforma Agrária; da Comissão de Reforma Política do Senado Federal e da Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Legislativo.

Durante sua atuação política, Ronaldo Caiado ficou conhecido por ser um dos principais opositores da esquerda brasileira, costumando tecer críticas aos últimos governos do Partido dos Trabalhadores (PT). Foi um dos principais articuladores do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, votando favoravelmente ao prosseguimento do processo e ao cumprimento da pena que envolvia a perda do mandato da ex-presidente.

