Política Rosa Weber vota por anulação de decreto que beneficiou Daniel Silveira

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Ministra entendeu que o ato de Bolsonaro foi feito com desvio de finalidade. Para a presidente do Supremo, a medida revelou "faceta autoritária e descumpridora da Constituição" Foto: Plínio Xavier/Câmara dos Deputados Ministra entendeu que o ato de Bolsonaro foi feito com desvio de finalidade. Para a presidente do Supremo, a medida revelou "faceta autoritária e descumpridora da Constituição". (Foto: Plínio Xavier/Câmara dos Deputados) Foto: Plínio Xavier/Câmara dos Deputados

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, votou nesta quarta-feira (3) para anular o decreto de indulto concedido no ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira, à época deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro .

Relatora dos processos que questionam o decreto, a ministra entendeu que o ato de Bolsonaro foi feito com desvio de finalidade. Para Weber, a medida revelou “faceta autoritária e descumpridora da Constituição”.

“O presidente da República editou decreto de indulto individual absolutamente desconectado do interesse público. A verdade é que o fim almejado com a edição do decreto de indulto foi beneficiar aliado político de primeira hora, legitimamente condenado pelo STF”, afirmou.

A presidente disse ainda que a Constituição não prevê poderes absolutos e que as decisões do STF não precisam ser confirmadas pelos demais poderes.

“Não há, sob a égide da Constituição, atos públicos insuscetíveis de controle. Todos os atos do Poder Público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e constitucionalidade”, completou.

Após o voto da relatora, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã (4). Mais nove ministros devem votar.

